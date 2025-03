La cineasta tapatía Urzula Barba Hopfner es una mujer dedicada a la industria de cine como directora, editora, escritora y productora, quien platica para Gente Bien sobre su largometraje Corina, su trabajo en el cine y su esencia femenina en este Día Internacional de la Mujer.

Corina es un drama con guiños de comedia protagonizado por Naian González Norvind y Cristo Fernández, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y comenta que ahí “tuvo su explosión en junio de 2024, que es como la casa de Corina, ya que en 2023 ganó varios premios de Industria, que ayudó a que se terminara la película, entonces desde ahí la promoción arrancó. En Guanajuato nos llevamos el Premio de la Prensa, internacionalmente estrenamos en el Festival de Tallin (Estonia) y estamos a unas semanas de estrenar en el Festival South by Southwest en Estados Unidos”. Agrega que “en el estreno comercial nos fue increíble, lo que más me ha llamado la atención es el recibimiento de generaciones jóvenes, los que están empezando y terminando sus 20 años, porque realmente esta ‘peli’ se la dedique a la Urzula de 17 años, entonces tiene sentido, otra gran sorpresa es que la prensa ha respondido de forma muy favorable”. Afirma que con Corina se quedó con muchas ganas de iniciar su próximo proyecto y creció más su curiosidad creativa, “entonces el sueño en los próximos proyectos es abarcar más áreas, seguir produciendo, escribiendo y explorar a profundidad la dirección”. Con esta cinta, le encantó explorar el dramedy, “siento que eso refleja muchísimo mi personalidad, soy una persona intensa, me gusta sentir la vida, pero cuando logro separarme, agarrar distancia y reírme de mi misma, eso viene con la madurez y pasar por experiencias fuertes, el humor siento que me rescata y eso lo quiero seguir explorando”.

Urzula Barba Hopfner en la edicion especial Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El reto en la industria del cine es que ha tenido que desarrollar “una especie de intuición para saber qué personas se sienten retadas y qué personas no al ser dirigidas por una mujer, y lo digo con cierta tristeza, eventualmente eso ya se procurará que no suceda, pero es la realidad actualmente”. Considera que se siente femenina con “absolutamente todo, soy una mujer que exploro toda mi personalidad, desde los lugares más pasivos en los que tengo que meditar o la intimidad de una plática hasta los lugares que exigen mi lugar de más energía, en el que tengo que tomar más decisiones, me exploro en todos mis rangos y ahí hay mucha femineidad, incluso cuando estoy siendo completamente soberana y dando indicaciones, me exploro como mujer”.

Y en este Día Internacional de la Mujer expresa un poderoso mensaje y nos comparte que “las mujeres somos soberanas, generadoras y creadoras de nuestra propia vida, de nuestros propios sueños”. Resalta que se ha tomado su tiempo para explorarse como persona y puede decir que vive desde un lugar de amor propio. Además de hacer una invitación a ver Corina en las salas de cine y que le hagan llegar sus comentarios.

