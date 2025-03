¿Qué te llevó a la comedia?

“En pandemia empecé a hacer contenido y a crecer un poquito. Tengo dos hijos, ellos estaban haciendo home school y yo trabajando en una empresa, pero no pude, colapsé, tuve que parar y pensar qué hacer. Después seguí haciendo contenido porque me encanta y empezaron a llegar campañas, dije, aquí me quedo. Me gustaba mucho mi trabajo, pero hacer contenido ha sido súper satisfactorio para mí. Estuvo increíble encontrar esa oportunidad”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Hablar de un solo sueño es complicado, pero conforme he ido creciendo y desarrollando profesionalmente en diferentes ámbitos ha ido cambiando, te podría decir que estoy satisfecha, me siento contenta por tener un balance personal, poder trabajar, pero el día de mañana quién sabe”.

Tay Hidalgo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué te inspira para crear tu contenido?

“Te podría decir muchas cosas pero es la diversión, el entretenimiento me encanta, hacer personajes, actuar, que la gente se pueda identificar. Que puedas decir sí soy. Es súper valido tener ese momento de reír, me encanta. Si alguien pasa un buen momento o un buen minuto en su día, para mí ya valió la pena”.

¿Cómo conectas con tu esencia femenina?

“Creo firmemente que las mujeres tenemos una capacidad enorme de hacer muchísimas cosas, de ser resilientes, salir adelante y a los retos darle la vuelta, entonces eso a mí se me hace increíble. Creo que en mi caso, que hago contenido, sí siento que hay cosas que hago que me gusta que se identifiquen las mujeres. Yo voy a cumplir 40 y hacer reír a mujeres de mi generación se me hace genial”.

Tay Hidalgo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Tay Hidalgo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Algún mensaje que quieras compartir en este Día de la Mujer?

“Que nunca detengamos esa lucha, que nunca paremos de esforzarnos por las cosas que queremos, de la cuales tenemos derecho, lo que deseamos para nosotras en todos los sentidos, profesionalmente, socialmente, nunca dejar de levantar la voz. Es muy importante que en este momento, este día, nos demos esa pausa para ver todo lo que hemos logrado. No soltar, seguir para adelante y lograr más y más cosas como mujeres”.

¿Algo que desees agregar?

“Compartirles que me siento muy contenta, es algo que me costó trabajo. No seré modesta en este sentido, llevo casi cinco años haciendo contenido y lo que quisiera decir o compartir es que si algo te gusta, de verdad te apasiona, te mueve el corazón, seguir, no dejar. A veces es fácil rendirnos ante cosas que nos gustan o situaciones, pero es importante seguir ahí”.

Redes sociales: @holasoy.tay

