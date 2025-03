Sofía Martínez García es una abogada y empresaria, quien pensó que “seguiría el camino tradicional de trabajar en un despacho”, pero ahora también es empresaria y se dedica a la hospitalidad. La idea empezó hace tres años, y hoy, junto con sus socios es dueña de tres bares: Gastón y Paolo en Guadalajara, Jalisco; y Gastón en Madrid, España. Además está por lanzar una empresa de importación de vino en México llamado Papito Wines, que se enfocará en importar y distribuir vinos de Grecia producidos en su mayoría por mujeres.

Su sueño profesional es dedicarse a lo que le gusta y plantar su semilla feminista en todo lo que toca. Y explica que “la industria restaurantera es sumamente machista, pero al estar dentro todos los días, aprendí a poner mis límites y a crear espacios seguros para las mujeres. En mi staff pongo a las mujeres primero y aunque aún hay mucho por hacer, es una batalla que estoy aprendiendo a pelear. Y la mejor forma de hacerlo es poniendo a las mujeres primero”.

Sofía Martínez García. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Su mayor reto como mujer en el rubro que se desempeña es tener que explicarle a sus socios, quienes todos son hombres, que todo lo que le pasa deben agregar a la fórmula “perspectiva de género”. Y comenta “por ejemplo, cuando me falta al respeto alguien de mi staff, un cliente o un proveedor les hago ver que a un hombre no le hubieran hecho ese comentario y a mí sí, por el simple hecho de ser mujer. Ha sido todo un reto crear conciencia de la realidad que vivimos las mujeres, pero cada vez lo entienden más y mejor, y eso me hace sentir respaldada”.

En el marco del Día de la Mujer comparte que “antes yo trabajaba en la política y en el activismo de las mujeres y aunque me encantaba, cuando me dediqué a ser empresaria pensé que ya no podría ayudar de la misma manera, pero todo lo contrario, no importa a lo que nos dediquemos, ser mamás, ser abogadas, ser artistas o doctoras, en todos los espacios podemos cuidarnos y protegernos hasta podernos sentir seguras como mujeres. Recuerden que lo personal siempre es político y lo que le pasa a una frecuentemente le pasa a muchas".

Sofía Martínez García. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Nuestros problemas están conectados con estructuras sociales y políticas como la violencia de género, la brecha salarial, la falta de representación política. No son problemas aislados de cada mujer, sino consecuencias de un sistema que afecta a todas. Tener redes de apoyo de mujeres ha sido clave para mí, no las suelten. Primero las mujeres y luego todo lo demás”.



Instagram: @sofimartinez7, @papitowines, @gastonwinebar, @gastonwinebarmadrid, @paoloitalodisco

MR