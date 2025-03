¿Crees que has logrado tus metas?

"Sí, desde la vocación política que forma parte de mi ADN, soy una política profesional por vocación, convicción y pasión. Me gusta, la disfruto y, por fortuna y gracias a Dios, hasta ahorita cada uno de los retos que me he venido planteando se han dado, unos con mucha más intensidad, otros mucho más rápido de lo que hubiera imaginado. Lo más padre es que he aprendido de cada éxito y de cada fracaso, soy bien echada para adelante. Hoy puedo decir que estoy en el lugar que quiero estar y estoy feliz".

Laura Haro para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

¿Qué es lo que sigue para ti, tu proyecto?

“Mi máxima ilusión en esta vida y actividad política a la que me dedico es buscar que a las personas les vaya mejor. Vivir un desarrollo más pleno, justo, sustentable; por eso, estoy metida en temas como el medio ambiente. Me preocupa mucho la crisis climática que estamos viviendo. Soy una activista social, una luchadora, desde toda mi vida, y seguiré luchando por lo que considero que es justo: vivir en un mejor entorno y una sociedad más igualitaria”.

¿El mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera?

"Haber salvado el bosque Los Colomos, poder decir con mucho orgullo que a mis 25 años de edad, en ese tiempo, tuve el respaldo de mi familia, un equipo de trabajo y haber enfrentado intereses muy duros para la defensa de un espacio público que abastece de agua a miles de hogares en el área metropolitana. Te puedo decir que es el legado más valioso que estoy dejando para presentes y futuras generaciones".

¿Cómo es ser mujer dentro de la política?

"En una sociedad súper desigual, donde hoy las mujeres llegan a ganar hasta un 30% menos que un varón por realizar el mismo trabajo. No podemos creer que estemos en un mundo con condiciones de igualdad porque es mentira. La ONU dice que, si seguimos a este paso tan lento, vamos a tardar 236 años en lograr alcanzar condiciones de mayor igualdad. Las mujeres que tenemos un liderazgo siempre enfrentamos mayores retos porque la expectativa es más alta. De las mujeres se espera más. A las mujeres se nos juzga diferente, siempre se nos cuestiona más el éxito".

¿Algún mensaje que quieras compartir por el Día Internacional de la Mujer?

"Tenemos que luchar juntas. Esta lucha, indiscutiblemente, sí tenemos que encabezarla las mujeres, pero necesitamos de todas las personas. Lograr condiciones de igualdad, de justicia social, de procurar vivir en entornos mucho más amables debe ser un propósito común de toda la sociedad. Y en este Día Internacional de la Mujer, hagamos una reflexión, honremos a nuestros ancestros, comprometámonos con las que vienen y con las que estamos hoy aquí. Hagamos todo para vivir en plenitud, con felicidad y libertades".

“Las mujeres somos el único ser en este planeta capaz de dar vida. Eso me hace sentir que tenemos una capacidad creativa única".

LAURA HARO

Instagram: @lauraharo