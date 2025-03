Karina Delgadillo tiene 13 años en la industria del multinivel. Está al frente de una organización que en su mayoría son mujeres, con más de 20 mil miembros, alrededor de 11 países, en una empresa de redes de mercadeo. Estudió Diseño Integral en el ITESO y también maquillaje profesional, que la llevaron a trabajar con mujeres y a colaborar con otras empresas, lo que hoy es su estilo de vida.

“Los sueños los vamos cambiando según las etapas”, asegura esta diseñadora y maquillista, quien también es una mamá entregada, la cual considera una de las profesiones más bonitas y difíciles. Actualmente se ha dado cuenta del impacto que tiene en redes sociales, así que su sueño profesional es convertirse en un icono representativo de la mujer en la parte de emprendedora.

Karina Delgadillo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Uno de sus mayores retos es mantener el equilibrio entre la maternidad y el trabajo. El tiempo de calidad, siempre se está balanceando, porque considera que el equilibrio perfecto no existe. Sobre su experiencia nos dice: “Afortunadamente mi esposo y mis hijos siempre han sido parte, dentro de los retos, trabajar con puras mujeres ha sido de lo más difícil pero también lo que más amo porque cada mujer es un mundo diferente, podemos tener muchas similitudes que compartimos pero al final de cuentas somos creatividad, empoderamiento, fuerza. Ellas vienen a buscarme como mentoría para apoyarlas en su proceso”. Es un reto también cultural, pero trabajar con redes sociales le ayudó a crecer su marca personal, primero empezó en Facebook, YouTube y actualmente está más fuerte en Instagram. Su comunidad son 98% mujeres. Considera que es una persona que aporta aunque sea un granito, ya sea en su contenido o una charla, conferencia, que también las da, porque hay muchos hombres afuera inspirando desde el lado empresarial pero hay pocas mujeres líderes compartiendo su experiencia como empresarias. Se mantiene positiva y trabajando pero sabe que el camino no está tan fácil.

¿Cómo conectas con tu esencia femenina?

“Mi faceta de maquillista, todo comenzó con ver las revistas, yo me maquillaba sola como a los 14 años y me fui adentrando en el maquillaje profesional y ahí encontré una parte muy femenina. Ejercí dando cursos de automaquillaje, hoy tengo un curso de automaquillaje on line. Me di cuenta que cuando enseño a mujeres, ellas conectan también con su parte femenina, al enseñarle un poquito, y que se sientan una mejor versión de sí mismas, esa parte me encanta”.

Karina Delgadillo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Algún mensaje que quieras resaltar en este Día de la Mujer:

“Hacemos muchas cosas al mismo tiempo, de lo que más me ha costado trabajo y veo al conversar con otras mujeres porque somos mamás, empresarias y esposas, pero hay que abrazar todas tus facetas como mujer y hacerlas una misma. Sigues siendo igual de valiosa en todos tus roles. Lo que estás haciendo hoy y si lo estás disfrutando, es parte de tu estilo de vida, resalta tu poder, tu talento, lo que estás haciendo en casa como madre, cada actividad que realizas. También darnos cuenta del poder que tenemos de influir positivamente en otras personas.

FRASE: “Lo más difícil es lo que te hace crecer y te lleva al siguiente nivel”.

Redes: sociales: karidelgadillo.oficial (Facebook, Instagram, YouTube)