Itzul Barrera es una joven abogada de profesión y estudia la maestría en Comunicación Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es diputada local del Distrito 9 de Guadalajara, por lo que se dedica a “legislar, a hacer, reformar y promover las leyes del estado de Jalisco, para el bien de los jaliscienses”. Además de ser vocera del Grupo Parlamentario de Morena, lo que significa ser la voz del movimiento ante los medios de comunicación y las redes sociales para explicar el trabajo que hace Morena en el Congreso del Estado de Jalisco.

Itzul Barrera para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Desde niña soñó con ser diputada, ya que en ese momento era el área de la política donde había espacio para las mujeres, porque aún no había mujeres gobernadoras, alcaldesas o presidentas, por lo que afirma que para ella “ha sido extraordinario cumplir un sueño, de que la gente me haya querido en un puesto de representación, pero estoy convencida de que es un sueño que apenas empieza, que es el primer paso para lograr cambios sustantivos en Guadalajara; fui la diputada más votada de mi partido en todo el estado de Jalisco, y eso es un montón de responsabilidad”.

Su permanencia en el cargo es de tres años, y a escasos cuatro meses en la diputación, ya ha presentado distintas iniciativas como la aprobación del presupuesto, la votación en contra de la verificación vehicular, que los hijos de mujeres víctimas de feminicidio y los familiares de desaparecidos no paguen algunos trámites, a nivel federal se ha solicitado a la Fiscalía General de la República que atrajera el caso de Alejandro Gober, que fue el activista en contra de la verificación vehicular, quien fue asesinado recientemente, entre otras muchas cosas. Explica que entre los principales desafíos que ha enfrentado es que al “ser diputada de oposición es algo muy complejo, llegar a un espacio de representación, eres mujer y eres joven te enfrentas a un montón de obstáculos porque normalmente era un espacio masculinizado donde los hombres tomaban las decisiones”. Y afirma que su sueño profesional “es gobernar la ciudad de Guadalajara”.

Itzul Barrera para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Explica que no es la persona más femenina, “pero quizás el compartir con mujeres es lo que más me garantiza la cercanía a la feminidad, las amigas salvan vidas, y yo creo que tener el círculo cercano de amigas que te acompañe, independientemente de la profesión que ejerzas, es lo más valioso que puede tener una mujer en su vida, porque nosotras tenemos con quien hablar, llorar, reír, abrazarnos, alguien que te entiende completamente, esas son nuestras amigas, las que te han acompañado toda la vida”.

Itzul Barrera para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Su mensaje principal para las mujeres en el Día Internacional de la Mujer es que “hacer lo que sueñan es profundamente feminista. Mientras tú todos los días te despiertes y hagas lo que te gusta, llámese profesional o personal, eso es lo que nosotros buscamos para las mujeres, que puedan decidir, soñar, hacer, actuar o no actuar, simplemente seas lo que tú siempre has querido y que no sea inducido porque alguien te dijo que eso debería de hacer una mujer. Estamos en tiempo de las mujeres, de mujeres progresistas, valientes, honestas y de mujeres que quieren construir una nueva realidad para todas, igualitaria, equitativa y justa”.

Itzul Barrera

Facebook: Itzul Barrera

X: @itzulBarrera

Instagram: @itzulbarrera

Tik Tok: @itzulbarrera

CP