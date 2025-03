Fabiola es una mujer productora y creadora de experiencias, quien dirige tres empresas en dos países. En México, lidera Contacto Pro, una productora de eventos de alto impacto, y Films Pro, una productora audiovisual especializada en video corporativo, cine y publicidad. En España, está al frente de XPRO Spain, un laboratorio creativo que busca innovar en la narración de historias y en la creación de experiencias inmersivas. Además es la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) Jalisco, impulsando el crecimiento y desarrollo del cine en esta región.

Su pasión es generar conexiones y contar historias a través de la producción de eventos de alto impacto, el diseño de experiencias de marca y la producción audiovisual, agrega “creo momentos que trascienden, que emocionan y se quedan en la memoria. Para mí, cada proyecto es una oportunidad de conectar con las audiencias de manera auténtica, utilizando diferentes medios para inspirar, provocar reflexión y dejar huella”.

Fabiola Velázquez para la edicion: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Su sueño es consolidar sus “oficinas en España y crear una plataforma de co-producción entre México y España, generando historias que unan culturas y resalten la riqueza de nuestras identidades”.

Comenzó en la producción de eventos siendo una adolescente de 14 años, por lo que ha encontrado retos más allá de lo técnico, y explica “ser mujer y joven en una industria dominada por hombres significó que muchas veces no me tomaran en serio o que tuviera que demostrar el doble de capacidad para ganar respeto. Hoy después de 30 años en la industria creativa creo que el mayor reto no está sólo en el entorno, sino en nuestra propia confianza. Es fundamental creérnosla, reafirmar que podemos con cualquier proyecto y demostrar que el talento y la capacidad no tienen género”.

Considera que “la feminidad es una expresión de mi identidad, amo el diseño de moda porque es una forma de comunicar quién soy, me apasionan los accesorios con historia y los tacones me dan seguridad. Pero más allá de lo estético, me hace sentir femenina la capacidad de crear, de conectar con mi intuición, de transformar realidades a través de mi trabajo y de inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo. Sin duda, ser madre de dos hijos ha potenciado mi visión de la feminidad, porque ellos me recuerdan todos los días que la fortaleza, el amor y la pasión pueden coexistir en armonía”.

Y deja un gran mensaje en el Día Internacional de la Mujer, “el cambio está en nuestras manos y empieza con la manera en que nos apoyamos unas a otras. La lucha no es solo un día, la lucha es cada día, en cada decisión que tomamos; cuando alzamos la voz, cuando rompemos estereotipos, cuando nos impulsamos mutuamente. Las brechas se cierran cuando caminamos juntas, cuando entendemos que el mundo no es de unos ni de otras, sino de todos y que juntos podemos transformarlo”.

Resalta que “las historias tienen el poder de cambiar vidas. A través de las experiencias, del cine y de la creatividad, podemos influir, inspirar y transformar. El éxito no es un destino, es un camino que se construye con pasión, perseverancia y rodeándonos de personas que crean en nosotros. Así que atrévete a soñar en grande, a desafiar los límites y a escribir tu propia historia. Porque cuando haces lo que te apasiona, el mundo encuentra la manera de abrirte paso sin importar lo imposible que parezca”.

