Ceci Torres es una artista que ha conquistado escenarios importantes en México con su voz y energía. Aunque muchos la reconocen como la vocalista de Sussie 4, ella está escribiendo su propia historia como solista, con un proyecto que la define y que está siendo recibido con entusiasmo. “México me ha hecho tocar en todos los festivales, me ha hecho crecer como músico, me ha hecho conocer maestros en mi vida y acá es donde me hice mujer prácticamente”, comparte con gratitud.

Originaria de Venezuela, Ceci llegó a México hace 16 años, casi por casualidad. “Yo abrí un concierto de Belanova en mi país, vine a grabar unas canciones y me quedé aquí en Guadalajara. Me abrieron las puertas, he tenido mucho trabajo gracias a Dios”.

Ceci Torres. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Su trayectoria con Sussie 4 la ha llevado a los escenarios más importantes de la música en México, como Vive Latino, Pa’l Norte y Fiestas del Sol, pero ahora su meta es hacer lo mismo con su proyecto personal. “El siguiente paso es hacerlo como Ceci Torres. Quiero que la gente conozca mi nombre, mis canciones, y que las canten, que sean felices con ellas”.

Su camino en la música ha estado lleno de retos, pero también de aprendizajes. El año pasado, enfrentó una dura prueba al ser diagnosticada con cáncer, algo que, lejos de detenerla, la hizo más fuerte. “Me enfermé, sobreviví, me fue muy bien y ahorita estoy dándole otra vez con todo. Lo documenté y estoy tratando de apoyar a mujeres que estén pasando por lo mismo. Hay mucha desinformación sobre el cáncer, parece que es sinónimo de no librarla, pero no es así. Si hay detección temprana, el panorama cambia totalmente y mira, aquí estoy, haciendo lo que me gusta”.

Ceci Torres. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Su conexión con su esencia femenina ha sido clave en su camino. “Creo que las mujeres somos muy valientes y siento que mi esencia ha sido emigrar sin familia y conquistar cosas por mi propio mérito, creyendo en mí. Como mujeres tenemos que creer que somos poderosas, porque lo somos. Somos multitasking por naturaleza, y en la música siento que eso se refleja. Cuando estoy tocando, trato de abrazar a la gente, transmitir energía de felicidad. La música nos une, aunque no nos conozcamos. Nos sonreímos, bailamos, nos abrazamos después del show… y eso, para mí, es algo muy femenino”.

Ceci Torres. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

En el Día de la Mujer, Ceci envía un mensaje de empoderamiento y visibilidad para todas aquellas que quieren hacer carrera en la música. “Me gustaría ver más mujeres dentro del medio, que haya stage managers, production managers, ingenieras de sonido. Sí hay, pero hay muy poca visibilidad. Como mujeres en la música no solo somos ‘niñas lindas’, hemos estudiado, nos hemos esforzado y somos un talento. Merecemos el respeto, la posición y la visibilidad que deberíamos tener”.

Con una voz poderosa y un mensaje claro, Ceci Torres no solo está construyendo su propia carrera, sino que también está abriendo camino para que más mujeres ocupen el lugar que merecen en la industria musical.

¡Síguela en Instagram! @lacecitorres

MR