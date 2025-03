¿Cuál es su profesión?

“Soy médico, Infectóloga Pediátrica, yo me encargo de ver las infecciones graves de los niños, que para el grueso de los pediatras no está dentro de su competencia, por lo severo, en casos como tuberculosis”.

¿Cómo ha sido tu contacto con los niños?

“Es mi pasión y labor de vida. Mi papá era pediatra, entonces desde chica, desde que tenía 4 ó 5 años yo quería ser como él. Trabajar con niños es una labor de bendición, muy bonita, porque el niño es un ser muy honesto, si se mejoró, te lo dice. Cuando voy a trabajar salgo cansada pero con niños es otra cosa porque llegan con la sonrisa, la alegría, la broma, la ingenuidad. Esa labor te llena todos los días de felicidad”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“En ese momento que trabajo en consulta y redes, llevo información de alta calidad a muchísimas personas que no tienen la posibilidad de llegar con nosotros, es mi sueño hecho realidad”.

Bibiana Marriaga para el especial Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

¿Cuál ha sido el mayor reto como mujer en el ámbito en el que te desempeñas?

“Ser buena mamá y ser una profesional exitosa. Tengo tres hijos, ya adolescentes pero sigue siendo un reto. A veces tengo que ver si los dejo al cuidado de alguien y voy a brillar o deja de brillar, para cuidarlos. Obviamente los hijos de las doctoras son niños que algún momento han estado solos, que en ocasiones no podemos acompañarlos o están en el corre y corre de la mamá. La mami que te tocó tú te acomodas, pero eso a veces causa una añoranza”.

¿Cómo conectas con tu esencia femenina?

“La dulzura, la empatía la posibilidad de ver varios escenarios y escoger el mejor, la capacidad de perdón, y sobre todo dar amor a todo el que se acerque a ti, de maternar”.

¿Algo que quieras resaltar en este Día de la Mujer?

“Fuimos creados para creer que somos insuficientes y en el momento en el que ya te sientes suficiente, puedes dar eso y más a la gente que te rodea, como mujer es importante aceptarte, perdonarte y tratarte bien. Siempre tratamos a todo el mundo bien pero a veces nosotros somos nuestras peores jueces. Ser más gentiles con nosotros”.

Cuéntanos sobre tu proyecto actual:

“Admiro mucho a la gente que tiene éxitos médicos, investigaciones, academia pero lo que hago en este momento de trasladar todas estas investigaciones de un círculo pequeño que son mis compañeros médicos, yo traslado esa información y la pongo digerible para el real consumidor que es la gente. Es lo que hago en redes, saco lo mejor para compartirlo. A mí no me interesan los galardones académicos, ahorita agradezco mucho más el cariño de la gente. Tengo 200 mil seguidores orgánicos en mi TIKTOK, más de un millón y medio de me gusta, esto es lo mejor de una investigación aterrizada en un lenguaje sencillo para lo que nos mueve a los médicos, que es la gente”.

Redes sociales: @bibianamarriaga

CP