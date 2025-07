Los nuevos lip balms de e.l.f cosmetics

e.l.f. Cosmetics presenta los nuevos Glow Reviver Melting Lip Balms, un producto que promete convertirse en un must-have instantáneo. Esta nueva fórmula rica y cremosa está diseñada para derretirse suavemente en los labios, entregando un boost inmediato de hidratación, acabado glossy y color construible según tu mood.

FOTO: CORTESÍA

Su fórmula cremosa, infusionada con manteca de karité, mango y cacao, se desliza suavecito sobre tus labios con un aplicador que se sentirá como dar un beso. Lo mejor: no es pegajoso, hidrata por horas y puedes reaplicar sin miedo para un look más intenso.

Aplícalo directamente sobre los labios, reaplica cuando lo necesites y llévalo contigo a todos lados. Estos no son los típicos bálsamos. Su fórmula va más allá de lo básico: hidrata como un producto de cuidado de la piel y deja un acabado brillante que se siente tan bien como se ve. Cada aplicación es un glow moment que sí o sí querrás repetir.



¿Quieres más glow? Crea tu lip combo ideal combinando el Melting Lip Balm con los delineadores Cream Glide, que hacen el match perfecto para unos labios definidos y deliciosos. Además, cada tono viene acompañado de un aroma único y delicioso, como un postre para tus labios, convirtiendo cada aplicación en una experiencia sensorial completa. Así que sí: Melting Lip Balm llegó para ser tu nuevo básico con actitud, color y mucho, mucho glow.

FOTO: CORTESÍA

Ya están disponibles en seis sabores únicos, ¡no puedes perderte la oportunidad de hacerle un delicioso favor a tus labios!

Strawberry Shortcake

Yummy Gummy

Blackberry Sorbet

Wild Cherry

Java Chip

Vanilla Toffee

FOTO: CORTESÍA

¿La mejor parte? Puedes jugar con los tonos, mezclarlos, combinarlos y crear tu propio lip mood del día.

Vas a querer uno en tu bolsa, otro en tu escritorio, uno más en el coche… y probablemente otro en tu buró. Este bálsamo no es solo un must, es una colección en progreso, porque cuando puedes tener dos por lo que pagarías por uno de lujo, ¿cómo no decir e.l.f. yeah?

Deslízalo, siéntelo derretirse y deja que tu glow hable por ti.

Los Glow Reviver Melting Lip Balms están disponibles en Sephora México, tanto en tiendas físicas como en línea.

Aprende más en www.elfcosmetics.com

