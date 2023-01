Libros recomendados: Un cuentos de hadas punk y "3 Deseos" de BEF

¿Por qué surgió esta novela, en qué te inspiraste?

"Tengo hijos y me he dedicado a hacer comics hace 30 años, ahora hay muy pocas historietas infantiles y yo, además, ya había hecho tres libros gráficos para mi hija mayor y a la chiquita no le había hecho aún, también hice uno que se llama Sofía en el país del infinito, que lo escribió su mamá, donde les explica a los niños el concepto del infinito, pero yo quería hacer una historieta para niñas, casi no hay historietas para niños, pero para niñas menos, muy poco. En México, creo que nadie está haciendo para niñas, entonces quise retomar el mito de los cuentos de hadas y ponerlo un poco al día".

Foto: Claudio Jimeno / Gente Bien

¿Por qué decidiste que fuera una novela gráfica?

"También escribo, tengo un montón de novelas publicadas, hay historias que pienso que tienen que ser escritas y otras dibujadas, según mi intuición, que a veces no tengo muy clara, la que me hace decidir si va a ser escrita o dibujada, pero había muchos elementos visuales que podían ser divertidos de ver más que escritos".

¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste?

"Feminizar mi dibujo, la historia, hacerlo muy específicamente para una sensibilidad femenina, siempre que había escrito novela gráfica la hacía pensando en mí como lector, pero aquí había que desdoblar para pensarlo a partir o que lo iban a leer niñas, entonces desde la línea tenía que ser mucho más sutil, con un ojo a un montón de detalles en los que en la historieta masculina no había reparado, la indumentaria por ejemplo, la vestimenta necesitaba, tanto el hada como la niña, había que poner atención a cómo se visten porque es un tema para bien y para mal importante para el mundo femenino, que yo nunca reparo, yo compro camisetas negras por docena literal y me pongo una diaria y ya me voy, cuando encuentro mis pantalones que me gustan me compro tres pantalones negros y ya, no es una preocupación ni una tema para mí, no hay una imposición heteropatriarcal sobre el hombre pero sí en la mujer, para bien y para mal, más para mal que para bien… tenía ese énfasis en la vestimenta".

¿Cómo ha sido la respuesta de los lectores?

"Acaba de salir, siempre para mí es un misterio, ha habido, se mandó a lectores en redes, pero había gustado. Va saliendo quiero pensar que está llegando a las personas".

¿Por qué dirigirse a un público joven?

"Más específicamente infantil porque si no logramos que se enamoren de la lectura desde jovencitas, tendremos una generación de adultos que no lea, tienen muchos estímulos para no leer. Si tenemos una generación de adultos que no sea, más allá de colapsar el negocio o industria editorial, vamos a tener una generación analfabeta que no piensa, por eso me parece importante acercar a la lectura a niños y jóvenes".

¿Cómo te has sentido en la FIL?

"Tengo 20 años viniendo a la Feria Internacional del Libro sin interrupciones, siempre me siento en casa aquí".

Tuviste una presentación, ¿cómo te fue?

"Muy bien, me lo presentaron Raquel Castro y Trino".

¿Hacia dónde va esta novela?

"Apenas empieza la promoción, seguramente iremos a ferias del libro el siguiente año y también en CDMX habrá alguna, todavía no está determinado".

Si tú pidieras 3 deseos, ¿cuáles serían esos?

"Que la vida siempre fuera generosa con mis hijas, luego le dejaba a cada una que pidiera su deseo. Las edades de ellas son de 6 y 14 años".

Sigue a BEF en sus redes

Twitter @monorama

Instagram @beforama

Facebook Bernardo Ferández BEF

AA