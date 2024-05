Libros recomendados: Cloe Más allá de la moda

Más de 100 invitados se reunieron en un emocionante evento para celebrar no solo el lanzamiento del libro, sino la mágica travesía que sus páginas ofrecen. Este libro es mucho más que un compilado; es un fascinante viaje a lo largo de tres décadas marcadas por el trabajo arduo, dedicación, innovación constante y, sobre todo, el profundo amor por la moda. Estos valores fundamentales han consolidado a Cloe como una de las marcas de moda más destacadas de México.

FOTO: CORTESÍA CLOE

Desde su fundación, en 1987, Cloe ha reconocido muy bien su objetivo en la industria, portar un accesorio va mucho más allá de la moda. Ha mantenido un compromiso inquebrantable con sus principales elementos distintivos que han logrado destacar a lo largo de estos años: diseño, funcionalidad y vanguardia. Diseños, colores, texturas y siluetas que han acompañado a sus portadores dándoles una experiencia reconfortante y única.

35 años de trayectoria repleta de aventura y pasión han posicionado a Cloe como una de las marcas más innovadoras y extrovertidas, no solo ha seguido de cerca las tendencias, si no que las ha creado. Convirtiendo incluso algunas de sus piezas en coleccionables para los verdaderos amantes de la moda, arte y diseño.

En el panel principal presentando esta edición pudimos ver a: Carlos RuizVelasco, fundador y director creativo de Cloe. Nelly Rosales Plascencia editora del ejemplar, Lucy Lara y Fernando Toledo; periodistas y expertos en moda y Mónica Noguera gran aliada y amiga de la marca durante años. Juntos dieron la bienvenida la especial celebración que marcó uno de los días más importantes en la historia de Cloe.

Dentro de las primeras páginas del libro se puede descubrir la participación de algunas importantes figuras en la industria que han plasmado de alguna manera su arte en conjunto con la marca tapatía. “Mi relación con Clōe no es simplemente de trabajo, sino de vida. Es extraordinaria. Celebro poder trabajar con la fábrica, empresa y familia más mágica del mundo” escribió Agatha Ruiz de la Prada, quien desde el 2011 ha colaborado con la marca.

FOTO: CORTESÍA CLOE

Carlos Ruiz Velasco, director creativo y fundador de Cloe aseguró estar muy entusiasmado de que este libro ya se encuentre a la venta también en librerías Gandhi; se trata de un testimonio a la dedicación, innovación y responsabilidad social que ha caracterizado a Cloe, sintiéndose honrado de compartir estos momentos clave con amigos, colaboradores, creadores, medios de comunicación y amantes de la moda. “Hablar de Cloe es hablar de diseño, de inspiración europea, de arte y artistas, del color y las formas, de las posibilidades infinitas de la vida. En este libro podrán encontrar anécdotas, la moda, el diseño, su filosofía de trabajo, sus alianzas, los socios comerciales y su gente. Además, es una pieza exquisita de leer, su impecable curaduría a nivel editorial hace de este coffee table book una pieza de arte”.

Cloe: Más allá de la moda, destaca no solo su impacto en la industria, sino también las inspiradoras colaboraciones y los momentos clave que han definido su historia, convirtiéndola en una de las marcas de moda más reconocidas en la actualidad.

Cloe, se ha convertido en una de las marcas de moda y accesorios más icónicas del país, destacándose por su elegancia, innovación y tendencias always on. Además, manteniendo un compromiso constante no solo en la fabricación de productos de alta gama, si no en el impacto que como marca global puede aportar al medio ambiente y sociedad a través de sus distintas prácticas de responsabilidad social.

Para Lucy Lara, Cloe no es solo una marca de moda, es un símbolo de empoderamiento femenino. Desde su inicio, ha sido impulsada por la convicción de que las mujeres son la fuerza motriz detrás del cambio y la innovación en el mundo. Por lo que uno de los pilares más importantes de la empresa es crear una sociedad más generosa con mujeres empoderadas: “Me emociona ser parte de la historia de Cloe, quienes además creen firmemente en el potencial ilimitado de cada mujer y fielmente comprometidos a ser un catalizador para su éxito y crecimiento personal y profesional”.

Carlos RuizVelasco, Mónica Noguera y Ale de Cima / FOTO: CORTESÍA CLOE

“Trabajar codo a codo con el equipo de Cloe fue una experiencia gratificante. Desde las reuniones con el equipo de diseño hasta colaborar estrechamente con Carlos, un hombre cuya dedicación y visión son verdaderamente inspiradoras, cada paso del camino estuvo marcado por un apoyo inquebrantable y un compromiso con la excelencia. Carlos no solo es un líder en la industria de la moda, sino también un modelo a seguir para los empresarios en México y más allá”, expresó Mónica Noguera, conductora y fiel amiga de la marca.

Tres décadas de historia que son el comienzo de todo lo que está por venir. Cloe mira hacia adelante con planes innovadores, más sorpresas y aventuras, pero sobre todo con el gran compromiso de seguir creando.

Encuentra tu ejemplar a través de: cloe.com.mx y librerías Gandhi gandhi.com.mx

