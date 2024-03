Laura Haro: Firme convicciónde transformación

Laura Lorena Haro Ramírez es licenciada en Derecho, maestra en Intervención Social de Formación y política por vocación. Actualmente es candidata a la gubernatura de Jalisco por el PRI. Desde que era pequeña, le movían las causas sociales; defendía a aquel que lo necesitara y sabía que quería ser parte de esas personas que generaran un cambio. Así que, mientras estaba estudiando la licenciatura fue auxiliar en el Juzgado 10 mercantil; además de asesora jurídica en el bufete Mata Morales-Gómez Salazar en materia civil, familiar y de amparo. Después fue coordinadora de Proyectos Estratégicos de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Zapopan y, posteriormente, se desempeñó como regidora en el municipio de Zapopan. En 2016 se convirtió en directora del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) en el plantel Zapopan.

Por parte del PRI, su partido, se volvió dirigente de la Red de Jóvenes por México del PRI y secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En 2021, fue Diputada Federal por el PRI, actualmente con licencia para contender por la gubernatura de Jalisco.

Y explica que “como proyecto, me dirijo a hacer una campaña electoral que le hable a todo Jalisco. Que visibilice los problemas del Estado y que ofrezca soluciones viables. Pero, sin duda, mi mayor proyecto en este momento es convertirme en la gobernadora que Jalisco necesita. Una gobernadora que sepa abrazar el dolor del otro para crear una realidad distinta a la que hoy vivimos”.

¿Cuál es tu máximo sueño profesional?

“Quiero ver un Jalisco seguro, resiliente y pacífico, en el que no exista la incertidumbre, la violencia, la indiferencia y las desigualdades. Quiero ser la máxima representante de Jalisco que pueda transformar la realidad que hoy en día resentimos”. Desde tu posición como mujer en la política

¿cuál es tu aporte para las mujeres?

“Asumo el compromiso de abrazar el dolor de otras mujeres. He dedicado mi carrera a defender y acompañar sus luchas; recientemente logré que mi iniciativa 9M “un día sin nosotras” se convirtiera en realidad. Me comprometo a seguir defendiendo y otorgando la justicia que merecen todas las mujeres en Jalisco, especialmente aquellas que son víctimas y que a menudo son silenciadas o invisibilizadas. Mi compromiso con las mujeres es dar voz a las que ahora no pueden hablar por sí mismas, porque estoy convencida de que Jalisco necesita más mujeres empoderadas”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Mi esencia femenina se fortalece al ver la tenacidad en cada mujer de Jalisco. Ellas son el pilar de muchos hogares y agentes de cambios positivos en nuestra sociedad. Cada historia de vida que escucho reafirma mi convicción de que las mujeres somos fundamentales en la construcción de un mejor futuro”.

