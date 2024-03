Laura González: Negocios con impulso

Laura González es una joven dedicada a la publicidad audiovisual en dos casas productoras 100% tapatías, con 18 años de carrera en el medio, representa las negociaciones de Mango Films desde hace seis años así como de FFFrame desde hace tres.

Laura es directora de producción y socia de Mango Films y FFFrame en las que se hacen comerciales para marcas nacionales e internacionales, son la única casa productora de la industria que está fuera de la Ciudad de México con marcas internacionales como clientes. En Mango Films hace lo que se llama acción viva o live-action y FFFrame es la única casa productora de Latinoamérica especializada en ingeniería visual, que hace slow-motion, y donde tienen robots únicos en el mundo, sólo hay tres en México y uno está en Guadalajara.

Laura González. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Crecer la industria, que es lo que hemos tratado de hacer en Mango y en FFFrame, cuando yo quería desarrollarme en el medio de la producción no había casas productoras grandes para trabajar en Guadalajara, tenía que ir a Ciudad de México o al extranjero, tuve la suerte de ir al extranjero. Mis socios también tenían ganas de crecer la industria en Guadalajara, entonces ha sido un largo camino, pero ya trabajamos con marcas grandes internacionales. En Ciudad de México no hay nada que se parezca a lo que hacemos en FFFrame, y está bien padre que los clientes ya voltean a ver a Guadalajara para hacer los comerciales. Mango acaba de abrir oficinas en Estados Unidos y estamos abriéndonos para el mercado internacional y traer producciones grandes”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“La creatividad, siento que es una parte donde me hace conectar muchísimo, aunque vea muchos números y lógica, es una parte super creativa, a veces lo tenemos muy alejado, por ejemplo, yo desde un inicio me imagino cómo va a terminar siendo el comercial para poderlo presupuestar, entonces esa parte creativa para mí me hace conectar. Y también la naturaleza, intento salir, inspirarme, intentar tener contacto para también tener una esencia distinta en este mundo difícil del negocio y demás, ahí es donde me salen las buenas ideas y luego pienso cómo puedo hacer un mejor negocio; conectar con la Tierra, la naturaleza te hace conectar con tu parte femenina y creativa”.

¿Hay algo que quieras resaltar de manera profesional o personal?

“Yo creo que a veces a las mujeres nos falta sentirnos que somos capaces, entonces yo siempre les digo que hay que levantar la mano, decir siempre aquí estoy, yo sé hacer esto, soy buena en esto, nos falta a veces un poquito. Y buscar redes de apoyo y conexiones entre mujeres, yo he crecido en la industria por el apoyo de otras amigas que hacen exactamente lo mismo y nos hemos ayudado a pasar, entonces es como buscar la conexión con otras mujeres, al final, es lo que necesitamos, más mujeres, más unión, más fuerza y se vuelve igualdad al final. Voltear a ver y encontrar representación en otros lados, no siempre tienes que voltear a ver las mujeres exitosas que salen en las revistas, sino ahí al lado la señora que te atiende en la tiendita, el café o algo, es una misma inspiración entre mujeres, voltear a ver a tu alrededor, creo que si volteamos podemos encontrar inspiración muy cerquita, más de lo que pensamos”.

Redes sociales

Facebook: lauragzgz

Instagram: lauragzgz, @ffframetv, @Mango_Films