Hace unos días, Cloe abrió una nueva sucursal, se trata de la boutique número 51 de la marca, dentro de uno de los centros comerciales que promete convertirse en el nuevo hot spot de Zapopan: La Perla.

La inauguración se vivió rodeada de diversas sorpresas para los asistentes en compañía de Carlos RuizVelasco, fundador y director creativo de la marca.

Carlos RuizVelasco y el equipo de Cloe. ESPECIAL/CLOE.

Los invitados entre personalidades, influencers, celebridades como Julio Ron y Jessica Decote, entre otros invitados especiales disfrutaron de una grata apertura.

Entre fotografías y felicitaciones los asistentes recorrieron 106 metros cuadrados de la exclusiva boutique, que detalle a detalle imprime la inspiración más importante de la marca, la mujer contemporánea.

Cloe La Perla. ESPECIAL/CLOE.

Por su parte, Carlos RuizVelasco en compañía de la pareja Julio Ron y Jessica Decote, extendió su agradecimiento a los presentes cortando oficialmente el listón a lado de Cristina Ibarbia, directora de desarrollo organizacional; Ismael González Espinosa, gerente de expansión inmobiliaria; y Daniel Toro, director de retail, quienes se mostraron emocionados por consolidar su presencia como marca orgullosamente mexicana y maximizar su oferta en cada uno de sus UNES, siendo esta boutique el quinto spot en Jalisco.

Carlos RuizVelasco. ESPECIAL/CLOE.

Además Carlos RuizVelasco expresó “para mí es un honor ver que Cloe continúa en crecimiento. Este es un espacio inspirado en las mujeres que constantemente buscan tendencias internacionales de la mejor calidad en nuestro país y transmitir su propio lenguaje a través de su estilo. En Cloe estamos comprometidos con el diseño y lo vivimos día a día. Somos creativos y trabajamos de la mano con otros creadores de tendencias y estilos. Los invito a que compartan su experiencia a donde quiera que vayan y continúen siendo parte de la familia Cloe”.

Carlos RuizVelasco con invitados. ESPECIAL/CLOE.

Con un asombroso happening, bailarines recorrieron toda la boutique al ritmo de la canción Me and My Girls de Selena Gómez, apoderándose del lugar y sorprendiendo a los invitados haciéndolos parte de un momento especial e inesperado.

Asimismo, la moda estuvo presente durante el evento, ya que muchos de los invitados complementaron sus atuendos con accesorios Cloe.

Con esta inauguración, se marca el regreso de los eventos presenciales para Cloe, que seguirá trayendo sorpresas, lanzamientos y más a lo largo de este 2022.

Evento: Inauguración Cloe La Perla.

Lugar: Centro comercial La Perla.

Fecha: 18 de agosto de 2022.

Con información de Cloe.

XM