Karla Rauch: Dirección de empresas

En Karla encontrarás la bondad y ganas de trabajar. Es una mujer centrada y lista para cualquier situación que se le presente.

Es entregada y apasionada, su mayor reto ha sido abrir su propia empresa y estar en constante aprendizaje. También, como otra de sus facetas, disfruta mucho estar con sus hijos y amigos.

¿A qué te dedicas?

“Tengo una Inmobiliaria con una socia, me dedico a la operación y comercialización de inmuebles en todo México. Me encanta hacer los sueños realidad de las personas y ganar haciendo lo que me encanta. Amo generar relaciones a largo plazo y conocer gente nueva”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Que nuestra empresa crezca en México y en otros países y hacer que la gente que trabaja con nosotros también crezca, para mí lo más importante es tener diferenciador y ofrecer un valor agregado”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Escuchar a mi cuerpo, siempre seguir mi intuición, agradecer el arte de recibir y conectar conmigo”.

Karla Rauch. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

Instagram:

@karlaraucha

@nomadrealtors

MR