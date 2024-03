Jorge Pérez, fundador de Related Group

Jorge Pérez, socio fundador y presidente del desarrollo inmobiliario Related Group, cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector inmobiliario estadounidense. Reconocido a nivel mundial por su dedicación al arte y su destacado rol como empresario latinoamericano, Pérez comparte detalles sobre el Thompson Hotel & Residences Puerto Vallarta, el proyecto más reciente de su compañía. En esta entrevista, explora la singularidad de este proyecto y destaca la relevancia del arte en sus emprendimientos inmobiliarios.

Realated Group ya ha realizado proyectos en diversas zonas de México, y ahora suma uno más a la lista con Thompson Hotel & Residences Puerto Vallarta. Como alguien distinguido en el sector inmobiliario en Florida, ¿Qué le atraen de las playas mexicanas, y especialmente de Puerto Vallarta, para realizar un proyecto en ellas?

“Dos cosas en Puerto Vallarta. La primera y la más importante es la playa. Puerto Vallarta tiene un clima y una playa preciosos y éso es lo más importante. Levantarte por la mañana, abrir las ventanas, ver ése océano tan lindo y caminar por la playa, yo creo que eso es lo mejor. Es un pueblo muy mexicano, muy lindo, un pueblo que todavía tiene el sentido ése antiguo, con muy buenos restaurantes, y muy buen arte que son dos de las cosas que más me gustan. Entonces la arquitectura, la iglesia es linda, el arte es bueno, la comida es buena y todo eso es importantísimo para mí”.

Jorge Pérez. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

Usted es conocido por ser apasionado por el arte, incluso existe el “Pérez Art Museum Miami” que lleva su nombre. ¿Cuál es su visión sobre la importancia del arte en los proyectos inmobiliarios?

“Yo creo que el arte es importantísimo. Se nos conoce como probablemente la compañía que más atención le pone al arte, más que cualquier otra compañía de Bienes Raíces. Entonces llenamos los proyectos de arte de gran calidad. Tenemos tres curadoras mujeres, todas ellas con maestría en Historia del Arte, para que los proyectos reflejen una calidad que sólo el arte puede darle. A mí el arte me ha cambiado la vida. Me la hace más linda, me hace pensar , me ayuda a crear y a interpretar el mundo alrededor mío. Me hace mejor persona. Y yo creo que cuando incorporamos el arte en un proyecto y le explicamos a los compradores cuál es el artista, por qué ha hecho ésa obra, todos se entusiasman muchísimo y se vuelven orgullosos de que el proyecto no sea solamente arquitectura y paisajismo, que también es muy importante, pero que además esté lleno de algo que llega al alma. Creo que mucha gente nos sigue en los proyectos porque saben que lo vamos a llenar de arte. Ésto es algo en lo que me involucro mucho, es muy importante para mí”.

¿Cuáles son las características distintivas de este proyecto que lo hacen único?

“Primero que nada, la arquitectura quedó perfecta. Es el arquitecto con el que más colaboramos, una de las grandes compañías internacionales que se llama Arquitectónica, y le pedimos que fuera un proyecto completamente de cristal en donde entre la luz y donde todos los apartamentos tengan vista al mar. Queríamos que fuera algo muy contemporáneo pero también con un toque mexicano, y buscamos a quien para mí es la mejor interiorista en México, Sofía Aspe. Y por último, queríamos traer una marca de hotel que fuera contemporánea y con los mejores servicios, Thompson está buscando llegar a lo máximo.

Yo quería que los apartamentos tuvieran los servicios completos de esta marca, todo el servicio estará entrenado por Thompson. Habrá un tremendo restaurante del Thompson (quienes son conocidos por su excelente gastronomía y bebidas). Trabajamos muy duro con ellos para crear este producto. Va a ser parte hotel, tenemos 110 unidades que son hoteles y suites con todos los servicios de la marca, y además 130 condominios con los mismos servicios. Y eso es lo que lo va a hacer especial. Va a ser el producto más lindo. Los mejores terminados de todo Puerto Vallarta; tenemos teatro, zona infantil, un spa increíble y todas las amenidades que te puedas imaginar”.

Jorge Pérez. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

¿Cómo se alinea este proyecto con la visión a largo plazo de Related Group?

“Related es una empresa que se conoce por el gran diseño y proyectos icónicos, y esto es lo que estamos tratando de traer a México. Creemos mucho en el futuro del mercado mexicano. México es un segundo hogar para mí, me encantan la comida y la cultura mexicana, tenemos una gran colección de arte contemporáneo mexicano, propia, que será la mejor colección de arte contemporáneo mexicano en Estados Unidos. Toda va para el museo en Miami que lleva mi nombre y para otro museo privado, entonces tenemos exhibiciones en dos lugares importantes en Miami. El arte latinoamericano es muy importante, y exponerlo al mundo es algo muy importante para mí”.

¿Cuáles son las expectativas para Thompson Hotel & Residences Puerto Vallarta en términos de desarrollo y éxito a largo plazo?

“Puerto Vallarta está creciendo una barbaridad. Estamos mirando terrenos en el área de Punta Mita. Puerto Vallarta es y seguirá siendo una gran ciudad turística. Yo creo que este proyecto va a ayudar mucho a que Puerto Vallarta se convierta en un destino aún más lujoso. Cuando hablamos con los políticos de esta área estaban muy entusiasmados porque le va a agregar mucho. Esta será una primera fase en Puerto Vallarta, pero hay otros grandes proyectos en puerta”.

Además de llevar a cabo proyectos en playas mexicanas, Related Group incursiona en desarrollar viviendas urbanas dentro de México, en ciudades como CDMX y Monterrey. Para Related, ¿Cuál es el atractivo de las grandes ciudades mexicanas?

“Lo que queremos es tener una compañía mexicana, Related México, que sea igual a nuestra compañía norteamericana. Es decir, que haremos proyectos tanto urbanos como turísticos.

México es un país que está creciendo mucho, que tiene mucha industria y hay mucha demanda para la buena vivienda urbana. México se va a volver el segundo país más importante para nosotros en bienes raíces”.

MR