Ivanna Castro: Segura, orgullosa y feliz

Ivanna Castro es una jovencita que estudia el cuarto semestre de preparatoria, es actriz, modelo y se dedica a la música profesionalmente, toca siete instrumentos de los cuales su favorito es la batería. Desde los siete años actúa en series de televisión y teatro musical, sin embargo, se sigue preparando para ser la mejor en lo que realiza. Entre sus proyectos próximamente estrenará la segunda temporada de la serie Viaje al centro de la Tierra en Disney+, además de que está por comenzar un proyecto para una plataforma.

Ivanna Castro. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Tengo muchos sueños, mi mayor sueño y sé que va a ser mi mayor logro es ganarme un Oscar, pero lo que más quiero es dejar una huella en el mundo y un impacto positivo en todos lados y ser recordada como alguien que ayudó, que hizo algo por el mundo y dejó su grano de arena.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Las ganas que tengo de trabajar y de dejar un impacto. El ser una mujer significa ser fuerte, trabajadora, el ser una inspiración para los demás me inspira a crear cada día y a ser mejor persona cada vez”.

¿A qué reto te has enfrentado en el medio en el que te desenvuelves?

“Por cuestiones de trabajo me he tenido que separar de mi familia mucho tiempo, irme con mi mamá a grabar en otras ciudades, el bullying que hay entre escuelas, las críticas que se hacen por ser diferente; y lo único que les puedo decir y lo que quiero que se lleven es que ser diferente es lo mejor que te puede pasar, todas somos diferentes, únicas, y ser tú es lo más bonito que hay”.

¿Cómo lidias con el bullying?

“Lo importante es estar segura de ti misma, orgullosa de lo que eres, de lo que trabajas, de lo que haces y por todo lo que luchas. Rodearte de personas que tengan la misma vibra que tú, que sean afines a ti, que te quieran por quién eres como tu familia, tus amistades, yo soy muy afortunada del círculo social en el que estoy porque me he querido rodear de gente que me apoya, que quiero y que me quiere”.

¿Qué mensajes le das a las niñas o jóvenes que te siguen?

“Que se preparen, que estudien y que todo cuenta, que busquen el apoyo de sus padres, yo soy más que afortunada en la familia que nací, de tener a mis personas favoritas que son mi mamá, mi papá y mi hermano que también me apoya. Que persigan sus sueños porque sí se cumplen con trabajo y dedicación, lo más importante es ser dedicada y profesional”.

¿Hay algo que quieras resaltar de manera profesional o personal en el Día de la Mujer?

“Que todas podemos y que juntas somos más, y ser mujer es el mayor honor que la vida me ha dado”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que estoy orgullosa de la serie que ganó un Emmy el año pasado, que se llama Buscando a Frida, mi primer proyecto grande y del cual aprendí muchísimo; esperemos que ya pronto salga la serie de Disney+ y se vienen muchos proyectos en puerta. Que sean felices y estén orgillosas de quiénes son y que lo más importante es cómo le das la cara a la vida”.

Redes sociales

Instagram: @ivannacastro.oficial

Facebook: Ivanna Castro

Tiktok: itsivanna.castro

RA