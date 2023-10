Gente Bien, el pulso de la sociedad tapatía

En una primera lectura, la revista GENTE BIEN, empresa hermana de EL INFORMADOR, aparentaría que es una publicación muy centrada en sociales, moda y tendencias; pero al adentrarse en sus páginas se aprecia un objetivo más real y trascendente: ser un agente de cambio social, al divulgar también las acciones que cambian vidas, como los proyectos altruistas y de vocación de servicio.

Sofía Álvarez del Castillo, editora en jefe de Gente Bien, explicó que el proyecto nació en 1998, tras detectar que no había en los medios de Guadalajara un espacio para la representación de las actividades de la sociedad tapatía, ni testimonios de sus momentos más importantes.

En 2008, la familia Álvarez del Castillo se acercó al proyecto y se realizaron algunos cambios en el formato, imagen y tamaño de la edición. Para 2015 se dio uno de los saltos más importantes, con el acercamiento a las nuevas tecnologías, la edición en formato digital, el sitio web y la inclusión de las redes sociales para la difusión de los contenidos. Esto ha permitido una revista mucho más abierta para los lectores.

“Aunque se siguen cubriendo los eventos sociales, GENTE BIEN es una revista que busca publicar personas que sumen a Guadalajara, que crean proyectos, que dan este pedacito de su esfuerzo para una mejor sociedad y ser más empáticos, para romper los tabús sociales o estigmas sociales de que nada más se publica gente de sociedad. Es algo que he tratado de romper, para justo ser portavoz de la sociedad en general, no nada más de este segmento que antes estaba muy marcado. Creo que eso es lo que más cambió, la evolución de la revista para que sea portavoz de la sociedad, pero de la sociedad que trata de crear una Guadalajara positiva, una Guadalajara constructiva”, expresó Sofía Álvarez del Castillo.

A decir de la editora en jefe, Guadalajara es una ciudad con un gran talento y que ha sido impulsora de las artes, la moda y los negocios. Es cierto que GENTE BIEN atiende un nicho de mercado y prevalece el enfoque aspiracional, pues se siguen publicando temas de sociales, también es un espacio de difusión de las ideas.

La apertura de la revista a las redes sociales permite que además de Guadalajara, se puedan manejar temas de otras ciudades, como la capital del país, o asuntos de relevancia nacional. Pero el enfoque principal sigue siendo la sociedad tapatía.

Las redes sociales abrieron una puerta importante para el desarrollo de GENTE BIEN, porque permiten la ampliación de contenidos. Además de tener más galerías fotográficas, los medios digitales permiten diversificar contenidos e incluso algunos de ellos adaptarlos a las tendencias.

El valor del respeto

Un criterio muy importante para GENTE BIEN es el respeto y se valora mucho la intimidad de las personas. Son tiempos aciagos en materia de seguridad y muchas personas manifiestan sus reservas a que sus fotos o eventos se publiquen en revistas.

Conscientes de ello, la línea editorial de GENTE BIEN es respetuosa con estas decisiones. Muchas personas abren las puertas de sus hogares y sus entornos, lo que demuestra la confianza que hay hacia la publicación.

Sofía Álvarez del Castillo afirma que antes de cubrir un evento, se hace una revisión con los anfitriones sobre los alcances de la cobertura, se notifican quiénes serán los reporteros o fotógrafos que atenderán y los horarios de visita, entre otros aspectos.

“Nosotros somos muy respetuosos con el tema de que nos abran las puertas de su casa, porque al final del día es lo que hacen, están mostrándonos o permitiéndonos fotografiar momentos importantes, felices, íntimos para ellos. Hemos sido siempre muy respetuosos. El primer no, es no. Y si alguien nos niega el acceso a su evento, no se publica nada. Vemos que tristemente nuestra competencia o varias de ellas sí hacen eso. Aunque les piden respetar sus momentos, tratan de publicarlo de cualquier manera y nosotros no. Vamos muy en la línea de EL INFORMADOR, que las noticias sean positivas, constructivas y orientadoras”. En síntesis, que queden satisfechos con la publicación, que no se sientan agredidos o invadidos.

TELÓN DE FONDO

Una etapa de aprendizaje

La editora en jefe de GENTE BIEN, Sofía Álvarez del Castillo, aseguró que la pandemia de COVID-19 generó grandes retos, pero también importantes enseñanzas. La pandemia suspendió muchos eventos sociales, materia prima de la revista, pero permitió al equipo hallar fortalezas en otro tipo de contenidos.

“Estamos evolucionando junto con la sociedad. Yo creo que la pandemia fue un parteaguas en cómo se hacían las cosas antes y después. Ahora es volver a agarrar ese ritmo de eventos. También nos dimos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de crear nuestras propias notas y eso también sirve muchísimo”.

La expectativa de GENTE BIEN es siempre ser una revista donde la sociedad se vea reflejada y se compartan los momentos felices de las familias tapatías, pero también que sea una revista de contenidos interesantes.