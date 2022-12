El recién retirado futbolista profesional Oribe Peralta debuta como escritor con Mi once ideal de Editorial Aguilar de Penguin Random House. Desde pequeño tenía el sueño de jugar en la primera división del futbol mexicano, gracias a su fuerza de voluntad y perseverancia cumplió su sueño y aún más.

En enero de 2022 se retiró de las canchas para iniciar una nueva faceta: Inspirar y motivar a la gente para generar un cambio positivo en la sociedad. Y en entrevista para Gente Bien, el ex futbolista platica sobre su primer libro, el cual presentó oficialmente en la FIL 2022.

Oribe Peralta presenta su libro Mi once ideal. ESPECIAL/TONY MARTÍNEZ.

¿Cómo nace la idea de crear este libro?

“La idea de crear "Mi once ideal" fue como un llamado, un llamado a colaborar con la gente, a transmitir esa experiencia, dejar ese granito de arena en la gente porque creo que hoy en día necesitamos muchos ejemplos positivos de cómo sí se pueden hacer las cosas bien y fue como a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, me transmitiera eso, el querer impactar la vida de los demás porque creo que todos podemos alcanzar aquello que nos proponemos”.

¿Cuál es el mensaje principal de “Mi once ideal”?

“Creo que cada persona se puede identificar con una historia que viene en el libro o con un valor que viene ahí, y puede sacar el mensaje que mejor le convenga, dependiendo de las circunstancias, identificarse con las historias que yo les cuento ahí y que sepan que se puede salir adelante, que se puede crecer, que cuando tú estás convencido de las cosas vas a contagiar a los demás para que puedan ayudarte a lograr aquello que tanto deseas”.

¿Cómo fue el proceso de realizar este libro?

“Trabajo con un equipo desde hace tiempo en el tema comercial y cuando entendí que tenía que enviar un mensaje más allá del futbol, porque me parece que el futbolista mexicano vive muy inmerso en su realidad y muchas veces no se da cuenta del impacto que tiene en las personas afuera, entonces me di cuenta que las preguntas que hacían los medios deportivos eran siempre las mismas, entonces quise un poco cambiar la forma de enviar un mensaje a la gente y este libro fue parte de eso. Entonces empecé a trabajar con Livier Zúñiga, investigamos cómo lo podíamos hacer, de qué manera y encontramos que en México lo que más se lee son libros de superación, y de deportistas no había tantos, entonces quisimos hacer esa mezcla, que el libro tuviera un impacto realmente en las personas y hasta hoy he recibido muchos mensajes que parecen indicar que cumplimos el objetivo”.

Oribe Peralta. ESPECIAL/TONY MARTÍNEZ.

Al ser un deportista eres ejemplo para muchos, incluidos los niños ¿para ellos cómo está el mensaje?

“Es muy simple, el libro lo puede leer cualquier tipo de persona, pero para que realmente lo entienda creo que a partir de los 14, 15 años, puede servirles y aplicar. Lo que yo quise transmitir en el libro es que los jugadores de futbol no somos personas extraordinarias, somos personas como cualquier otra, más bien me atrevería a decir que todas las personas somos extraordinarias cada uno a nuestra manera, cada uno en nuestro rubro, entonces y cada uno tenemos una historia muy padre por contar y por impactar la vida de los demás. Lo quiero transmitir con este libro a las jóvenes, las niñas, que cualquier persona se sintiera identificado con los retos que yo pase y se sintiera como parte de, que se identificara con eso y que entendiera ‘ah, eso también me está pasando a mí y Oribe lo hizo de esta manera’, y ahí viene un consejo de cómo lo pude llevar yo, creo que ese es el camino, contar la historia para que se den cuenta que todos pasamos por procesos similares y si queremos construir algo importante en nuestra vida, obviamente va a haber tropiezos, pero la mayor satisfacción a final de cuentas creo que es decir ‘qué aún y cuando no conseguí aquello que deseaba, puedo decir que no me rendí nunca, que dí todo lo que mejor de mí’, y esa satisfacción que te queda cuando diste lo mejor, y eso creo que va más allá de todos los resultados”.

¿Qué otros planes tiene Oribe Peralta?

“Estoy haciendo conferencias, promocionando el libro, me gustaría prepararme más en cuanto al tema deportivo porque creo que hay muchas cosas por hacer en México, en las cuales se puede ayudar a la niñez y se puede mejorar, sobre todo, el futuro del país. A mediano plazo o a largo plazo, está mi idea de estudiar para seguir ligado al futbol, pero mientras tanto estoy con las conferencias a full, tratando también de cambiar o de impactar la vida de los niños”.

Oribe Peralta. ESPECIAL/TONY MARTÍNEZ.

¿Escribirías otro libro?

“Si podría seguir escribiendo, la intención es sacarle el mayor provecho a todas las cosas y aterrizar la idea de qué es lo que pasa, una de las ideas que está por ahí es ¿qué pasa después del retiro? ¿cómo lo vivo? Y todo esto, creo que puede funcionar, también me gustaría escribir algo sobre que las personas podemos cambiar lo que hacemos, si no estamos satisfechos o cuando ya creemos que es tiempo de cambiar de rumbo, entonces creo que una persona no puede estar o no debería de estar ligada a ‘voy a dedicarme a esto toda la vida’, creo que una persona puede hacer muchísimas cosas”.

¿Qué otros proyectos te gustaría hacer?

“Primero el proyecto más grande que tengo que es mi familia, que es no descuidarlo y estar ahí, si con este libro quiero impactar a las personas y descuido a mi familia, creo que sería un mensaje incongruente, entonces lo primordial es estar ahí, tratar de estar presente porque perdí mucho tiempo con mis hijos -sé que no lo voy a recuperar-, pero creo que el estar ahora en una etapa importante para ellos puede ser de mucho soporte”.

Oribe Peralta. ESPECIAL/TONY MARTÍNEZ.

¿Algo más que quieras agregar?

“Del libro me gustaría agregar que lo compren, que lo lean, que se lo regalen a alguien que sea especial para ellos, porque la verdad es un libro muy bonito que toca valores importantes que hoy en día en la sociedad los hemos dejado de lado, entonces creo que podemos encontrar una enseñanza más allá de solo conocer la historia de un deportista. Y agradecer a toda la gente que ya compró y a toda la gente que me ha apoyado en toda mi carrera”.

“Mi once ideal" es un poco biográfico porque cuenta toda mi historia como futbolista, pero también tiene ese toquecito de superación personal, que te ayuda, te alienta a crecer, a crear más cosas en tu vida”.

Oribe Peralta. ESPECIAL/TONY MARTÍNEZ.

