FIL 2021: Tamara Tenembaum y El Fin del Amor

Para la autora argentina Tamara Tenembaum, quien no conocía México y esta es su primera participación en la Feria del Libro de Guadalajara en su edición 35, inició el camino de las letras al escribir en un blog sobre los bares que visitaba, fue así que esto lo llevó trabajar en revistas. Después se dio cuenta que podía escribir otras cosas que le interesaban y tomó más confianza.

Estudió Filosofía y aunque siempre le gustó leer, nunca pensó que podía escribir, porque pensaba que sería profesora universitaria, ya que le gusta mucho estudiar.

Incluyó su historia personal como vehículo para mostrar datos de lo que ocurre en esta generación / Foto: Claudio Jimeno

¿Cómo llega El fin del amor?

“Yo venía trabajando sobre muchos temas como periodista, escribía también ensayos y un editor me contactó y comenzamos a trabajar una idea, me di cuenta que venía estudiando sobre los vínculos y el amor de mi generación, lo pensé sin saber si podía hacerlo, tenía muchas lecturas al respecto, hasta llegar a El Fin del Amor”.

Una generación con muchas opciones y decisiones por tomar, sobre todo en el amor / Foto: Claudio Jimeno

“El descubrimiento de la sexualidad es algo que sirve para pensar toda la vida, pero siempre es nuevo y nunca entendés nada”.

¿Cómo lo podrías definir?

“Es un ensayo novelado, al principio comienza la historia pero hay párrafos con cifras, datos duros de investigación, podría ser denso y aburrido, pero no me gustan los libros aburridos. Me pareció que sumar mi historia era un descanso para el lector, un lugar donde apoyarse. No porque la necesite contar, pero la usé como vehículo”.

¿Cuáles son los temas de conversación entre estos vínculos?

"Hay muchas cosas que no son obligatorias, como casarse o tener hijos pero es horrible, porque ahora hay que pensar en lo que uno quiere. La vida antes no era fácil tampoco. Ahora hay que decidir por uno mismo, pensar qué quieres. Había temas que no eran opción, sólo antes era tener hijos y listo, ni siquiera lo pensabas, se iba dando todo porque no había opción. Ahora hay muchas posibilidades, pero tenemos los mejores problemas porque son los problemas de quienes tienen demasiadas opciones. A los 40 años ya no se habla tanto del tema porque quien los tuvo, los tuvo".

"Cuando aparecen nuevas opciones y preguntas, aparecen nuevos datos".

Cada capítulo del libro explora una conversación distinta que se tiene actualmente. Algunos sobre poli amor y nuevas formas de la pareja, otro sobre modelos de pareja, otro sobre la soltería, la violencia y denuncias públicas; sobre todo trataó de juntar la información que es relevante en el sentido de datos científicos como el uso de Tinder, por ejemplo, que al final en su opinión es casi lo mismo que ir a un bar.

En El Fin del Amor propone un vocabuliaro para tocar esos temas ordenando las discuiones que existen, pero no son consejos. Actualmente lo pueden encontrar en todas las librerías con el sello de Planeta. Anteriormente escribió un libro de poemas, uno de cuentos, una novela y ahora está emocionada por escribir teatro, un género que le encanta.

Próximamente, y basada en este libro, Amazon Prime Video sacará la serie de El Fin del Amor, ya que lo terminaron de filmar hace un mes y posiblemente salga el siguiente año.

