Recientemente, se ha anunciado que el gigante del streaming Netflix llevará a la pantalla la célebre novela del maestro Juan Rulfo, marcando un nuevo rumbo para esta “historia de fantasmas” que ha impactado a generaciones. Esta reinterpretación busca actualizar la narrativa del realismo mágico, manteniendo la esencia de la obra original.

Rodrigo Prieto, director de la película, expresó su admiración por la obra en un comunicado: “Pedro Páramo me impactó profundamente desde la primera vez que la leí y llevar la novela de Juan Rulfo a la pantalla será una hazaña en todos los aspectos. Estamos siempre en búsqueda de nuestras raíces, de quiénes somos, y esto es algo que me atrae mucho de la novela. Me identifico especialmente con Juan Preciado, que se está buscando a sí mismo y a su país en la búsqueda de su padre. Él representa al pueblo mexicano, en el sentido de que somos un pueblo mestizo, una mezcla de raíces y de razas”.

Esta adaptación se enmarca dentro de una serie de proyectos de Netflix que toman inspiración de grandes clásicos de la literatura latinoamericana. Para Prieto, este proyecto representa una valiosa oportunidad para demostrar su habilidad como director. En relación a la obra, comentó: “Casi 70 años después de su publicación, el impacto de la novela sigue resonando, marcándola como una de las piezas más significativas de la literatura mexicana. Dirigir esta adaptación cinematográfica ha sido un reto apasionante y un viaje profundamente personal que me ha llevado a explorar mis propias conexiones con los fantasmas de generaciones anteriores de mi familia, al igual que hizo Juan Preciado cuando llegó a Comala en busca de su padre, un hombre llamado Pedro Páramo”.

El filme tuvo su estreno exclusivo en Cine Tonalá, en la Ciudad de México, el pasado mes de septiembre. A nivel mundial, estará disponible en Netflix a partir del 6 de noviembre.

La trama de “Pedro Páramo”

La trama inicia con Juan Preciado, quien recibe un “último deseo” de su madre: encontrar a su padre, un poderoso hacendado llamado Pedro Páramo, en el pueblo de Comala. Aunque al principio Juan duda en cumplir esta promesa, sus sueños lo impulsan a emprender el viaje. Una vez en Comala, no solo descubrirá la historia de su madre y su conexión con Pedro, sino también la de otros habitantes del pueblo, que sufrieron a causa de los abusos de Páramo.

Pedro Páramo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Además, "Pedro Páramo" se presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, en un evento titulado "Pedro Páramo: llevando las palabras de Juan Rulfo a la pantalla", programado para el miércoles 4 de diciembre en Expo Guadalajara, Salón 4, planta baja. La proyección comenzará a las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 7:20. Entre los participantes confirmados se encuentran Ilse Salas, Rodrigo Prieto, Dolores Heredia y Sara Herrera, moderados por Francisco Payó González. También se ofrecerá una transmisión en vivo para aquellos que no puedan asistir físicamente.

