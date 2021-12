FIL 2021: Camila Sosa en el universo de Las Malas

La pluma de Camila Sosa es congruente con su boca porque no teme al hablar, dice las cosas por su nombre y en la charla Mil Jóvenes con... en el Auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, afirmó: “Yo antes de ser travesti, de ser actriz y prostituta, yo todo eso lo hice sobre el cuerpo de una escritora”, quien fue la ganadora dle premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2020, y también recibió esa tarde el galardón por su novela Las Malas (Tusquets, Argentina 2019).

Platícanos de Las Malas:

"Me ha ido muy bien, se vende muy bien, se ha traducido a muchos idiomas, me ha dado muchas satisfaccionesme y me ha hecho sentir querida, respetada y me ha dado un lugar en la literatura. Mis éxitos editoriales eran modestos, pero nunca de esta manera. Me siento completamente halagada".

¿Cómo llega a ti este mundo de la fiesta y furia?

"Bueno, yo fui prostituta, cuando yo me fui a Córdoba a estudiar yo vivía en un pueblo y a los 18 años yo ya tenía decidido irme de mi casa porque en el pueblo iban a matarme si yo seguía travistiéndome, era muy violento conmigo el pueblo, me perseguían a piedrazos, me insultaban me escupían, apenas pude terminar la secundaria. En Córdoba, para las travestis sólo hay una opción que es prostituirse entonces yo me fui al parque Sarmiento y ahí comencé a recopilar esta información que terminó siendo Las Malas".

"Mi experiencia sola en la pensión de los clientes que yo levantaba por la calle, me sirvieron para que todo lo que yo escribiera en el libro no me resultara ajeno".

¿Cómo elegiste el título?

"Salió muy sencillo, yo lo propuse y el editor lo aceptó. luego hay un fragmento donde yo digo algo como nosotras sin patria, nosotras siempre las peores, robando, haciendo desmadre, bueno, se tiene que llamar Las Malas".

¿Cómo se cruzó la literatura en tu vida?

"Llegó a mi vida desde que yo tengo cinco años cuando aprendí a leer y escribir, yo soy bastante inteligente aunque no parezca, comencé con cartitas de amor a la gente que quiero, luego poesía -que es por donde se empieza- y luego ya cuando estuve en la escuela me hicieron conocer a Federico García Lorca y ya leía a García Márquez, entonces empecé a crecer como lectora. Además hago teatro, me sucede que cuando veo grandes actuaciones que me dan ganas de actuar y leer buenos escritores, me dan ganas de escribir".

Foto: Cortesía

Las Malas pueden ser verdad o ficción, lo cierto es que la vida de Camila Sosa tiene mucho que ver en ésto porque vivió en carne propia y en entrevista nos cuenta cómo tuvo que salir de su pueblo porque sabía que no perteneceía ahí y en más de una ocasión fue apedreada, así que huyó.

Se destaca en el texto la rudeza y hermosura, un equilibrio cargado de belleza y rabia a la vez, quizá un mundo donde logra retratar y hacer sentir no sólo el glamoru sino el dolor, viendo al corazón con toda la fuerza de sus personajes.

La escritora argentina describe Las malas como “un canto al travestismo, cómo yo viví mi propio travestismo, cómo sentí que se lo tomaban mis padres, cómo sentí que se lo tomaba el pueblo de donde yo era”, y reconoce que, “a pesar de que el libro fue escrito entre 2017 y 2018, comenzó a escribirse desde el día en que nací”.

Foto: Cortesía

+ de Camila

Camila Sosa Villada nació en 1982 en La Falda (Córdoba, Argentina). Estudió cuatro años de comunicación social y otros cuatro de la licenciatura de teatro, en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2009 estrenó su primer espectáculo, Carnes tolendas, retrato escénico de un travesti. Es autora del libro de poesía La novia de Sandro (Caballo Negro, 2015, y Tusquets, 2020) y de un ensayo autobiográfico titulado El viaje inútil (Ediciones DocumentA/Escénicas, 2018). Las malas, se lee en la contraportada de la novela, es “una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta a todas. Convergen en su ADN las dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad: la furia travesti y la fiesta de ser travesti”.

