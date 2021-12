FIL 2021: Belén López Peiró con Porqué volvías cada verano

Todo acontecimiento, bueno o malo, tiene la virtud de convertirse en literatura. Esto es lo que ocurrió con Belén López Peiró, una escritora argentina que abre una herida que vivió no sólo para superarla sino para darse la oportunidad de hacer literatura, por eso invita al lector a encontrar esa belleza más allá del suceso.

Estuvo presente en FIL 2021 para hablar de su obra / Foto: Cortesía Editorial Almadia

El abuso ocurre en cualquier punto de la tierra y eso hace su historia más viva y universal, un abuso que no debe quedar impune porque la herida quedó abierta después de muchos años de que ocurrieron los hechos. Sin duda, es una voz argentina que resuena en todo el mundo porque es un suceso que puede suceder en cualquier lugar, recordándonos que el silencio ahoga y es necesario hablar.

Además de ser una novela, es una denuncia de abuso / Foto: Cortesía Palíndroma

"Escribí para sanar, pero también para hacer literatura".

Sobre esto Belén nos dice: “Hay todo un movimiento feminista que está visibilizando las violencias que existen en Latinoamérica, creo que en la literatura también estamos poniendo en evidencia estos problemas, dándonos cuenta de que no tiene que ver con límites geográficos porque son problemas que nos afectan a todas y es momento de tomar acción para poder erradicarlo”.

Foto: Jorge Soltero

¿Cómo te fue con el proceso creativo de la novela?

“Vivo en Buenos Aires y ahí lo desarrollé, el libro parte de una consigna social de identidad, me puse a pensar qué era para mí la identidad y que había algo que no integraba aún a mi vida que era esto del abuso, no tenía el lenguaje para trabajarlo y transformarlo, pero escribir me iba a poder ayudar a entenderlo, a dejar de sentir vergüenza, a culparme y fue una reparación mucho más grande que la justicia”.

¿Con esto quieres invitar a alzar la voz?

“En principio que por más de que se trate de un hecho tan complejo, puedan disfrutar la obra, creo que muchas veces por el hecho en sí, se pierde de vista el trabajo literario, que puedas empezar de leer y terminar la novela velozmente y de pronto te deje pensando tiene que ver con muchos recursos literarios, no sólo un libro que acompañe sino que cuestione a la sociedad, ¿qué harían ustedes en una situación de violencia?”.

Foto: Jorge Soltero

Finalmente puntualiza la escritora: "Es un proceso en el que estamos hablando más de estos temas, hay que empezar a hablar de las infancias, de alguna manera generar conciencia en la escuela, en las familias, todavía sigue existiendo y no se va a poder desterrar de una vez y para siempre".

