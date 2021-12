FIL 2021: Anamar Orihuela escribe Más allá del sobrepeso

¿Qué hay Más allá del sobrepeso?

"Yo digo que es como ir al infierno y de regreso, porque es como ir a tocar esos lugares que duelen. En realidad el dolor es un gran maestro y para que crezca un músculo tiene que haber dolor y realmente creo que eso es lo que escribí, lo que hay de fondo de una psicología, de comer con culpa, de vigorexia, también el que tiene miedo al subir de peso, sólo que uno es súper duro consigo mismo, verdugo y y el otro, realmente una persona que tiene incapacidad de poner lìmites a su entorno, que traga sus emociones".

¿Qué hay de fondo?

"Una relación con la madre compleja porque la madre es alimento, nutrición, vínculo y pertenencia. Realmente el rol de ser mamá tiene muchas expectativas, es una figura super importante pero la verdad es que la mujer tampoco tiene tantos recursos. Lo importante es vivir sin culpa, entender como mamá cómo ejercer un rol consciente y que sí eres nutrición, no sólo en términos físicos sino también afectivos".

Asegura que también hay "relaciones que engordan" / Foto: Jorge Soltero

"Yo soy una mamá que se equivoca, con autocríticas, pero por supuesto yo tengo mis heridas".

¿Qué aconsejarías?

"Ser conscientes es algo que nos ayuda a ser más compasivas con nosotras mismas, entender que es un rol muy complejo ser mamá y que tienes todo el derecho de equivocarte porque al final eso educa, los errores en nuestros padres son fortalezas en nosotros".

¿Mejoró tu relación con tus papás?

"Es que tenemos la relación con los padres de la infancia, que es un proceso interior, y la relación con los padres del adulto, es otra cosa. Yo he trabajado muchísimo con los vínculos de la madre de la niña de 5, de 8, la adolescente, el padre de la niña del pasado, que es una relación que hay que sanar porque es entrañable; pero los padres de hoy pues ahora es más fácil porque eres un adulto, ya no eres un niño necesitado y dependiente, ahora puedes tener la relación que quieras, si quieres tenerla".

¿Cómo sanar a una niña interior?

"Hay muchas tú que habitan en tu interior, y habrá muchas nosotras, que no tengan tema, pero habrá otras que tengan dolor y cosas que decir, ciclos que cerrar, creencias que cambiar, y esos son los trabajos terapeúticos".

¿Eso lo puedes trabajar, sin tu mamá o papá?

"Sí claro, todo el trabajo es terapeútico en mi libro Más allá del sobrepeso, trabajamos mucho a la madre, la energía femenina, hablo muchas veces de esto, no tienes que tener a tu mamá ahí, ni escribirle cartas, ni mentarle la madre, no, eso es un pretexto para ir a tirar tu basura, no necesitas que tu mamá se entere de tus demonios, ellos hicieron lo que pudieron y a veces tienen un niño interior más lastimado que el nuestro, era otra época".

"Mi libro te habla del fondo psicológico del sobrepeso" / Foto: Jorge Soltero

¿Cuál sería la esencia de Más allá del sobrepeso?

"Mi libro es asumir la responsabilida de qué estas permitiendo en la vida que tu cuerpo está traduciendo con sobrepeso, cómo reparar la relación con la madre para que esté sana dentro de ti, cómo reparar la relación con el padre porque los límites, la autoridad que reqiere una persona para ponerse a dieta, es porque son personas que no son capaces de respetar sus propios límites, como decir `no me voy a comer este pan´. Puede ser que no les pusieron límites o que se los pusieron muy rígidos, entonces no lo soportaste o quizá creciste como animalito del bosque".

¿Qué más nos dicen los alimentos?

"Por ejemplo el dulce o el carbohidrato tiene mucho que ver con el afecto, tiene que ver con todas las hormonas del afecto, es por eso que cuando estamos tristes no quieres echarte una ensalada sino un bote de helado, cuando tienes tristeza quieres un pastelito. La comida está totalmente ligada a las emociones y eso es justamente de lo que hablo en mi libro. Todos sabemos que si hacemos ejercicio y dejamos los carbohidratos sabemos que vamos a bajar de peso, pero el problema es que comemos con culpa, con enojo, estamos rechazando nuestro cuerpo, odias hacer ejercicio, no lo disfrutas".

¿Qué te dicen tus lectores?

"Estoy muy contenta, la gente conecta y es lo que más me importa, porque la teoría de las heridas o relaciones con tus demonios, lo que importa es que sea una experiencia que cuando lo estés leyendo estés conectando con el corazón, con nuevas ideas, esa es la verdadera experiencia de leer".

"Es un libro que siembra y que toca el corazón".

Se tocan en el libro temas como las emociones que engordan, la relación con la madre y el padre dolidos; del niño herido, cómo dejar de comer con culpa y cómo saber qué necesitas emocionalmente.

Todo su trabajo como psicoterapeuta tiene que ver con heridas de la infancia, otros de sus títulos son Hambre de hombre y Transforma las heridas de tu infancia. Es además conferencista, tallerista y escritora.

