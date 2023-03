Zulema Ramírez De Obeso es maquillista profesional y consultora en un modelo que se llama Semiología de la vida cotidiana.

Actualmente está en un punto de su vida muy hermoso, donde está fusionando sus dos vocaciones, la belleza con el maquillaje y el desarrollo de conciencia a través de la semiología, por medio de la capacitación de maquillistas profesionales en el tema de la conciencia, cómo elevar su calidad de vida, cómo trabajar en sí mismas y esos conocimientos complementarios como un plan de negocios, una estructura, su relación con el dinero, entre otros, en sí en una formación integral.

Enfatiza que “la belleza es una consecuencia natural de ser tú”, por lo que esa belleza consciente es cuando sabes quién eres, qué quieres, y por lo tanto, hay congruencia en el ser.

Sobre sus logros comenta que “este año he trabajado mucho en resignificar lo que es un logro profesional para empezar porque para el imaginario colectivo, para la cultura, un logro es aquello que se ve.

Un logro para mí es encontrar estos momentos que me hacen sentirme expandida, como darle la bienvenida a mis dos vocaciones a la par de ser mamá, de tratar de tener una vida relativamente equilibrada, porque me siento en paz y me siento expandida”.

También expresa “que las mujeres tenemos mucho reto de esta imagen que nos compramos que teníamos que ser esta mujer perfecta, que tienes que ser una ‘chingona’ mamá, empresaria, pero tienes que estar bonita, tener bien tu casa, ganar dinero, entonces honestamente es imposible de lograr, y al reto al que me he enfrentado es a desaprender eso”.

Mientas que en sí todas las mujeres tienen el reto de equilibrar todos sus roles, agrega que “la sociedad es un excelente lugar para ser mujer, aunque podría parecer que no, por todos los feminicidios y la violencia, yo creo ahorita estamos en el mejor punto de la historia para la mujer en cuestión de oportunidades”.

Sus siguientes planes son enfocarse en la educación y formación integral de maquillistas, abrir dichos temas al público en general, sacar su plataforma de Zulema Ramírez como semióloga, donde los cursos estén abiertos a cualquier persona, y seguir trabajando en la congruencia, en ella misma y en todas las áreas de oportunidad que tiene.

