Siete Leguas es una empresa familiar 100% mexicana que a lo largo de siete décadas ha mantenido el proceso de elaboración artesanal de su tequila.

Por ello, en entrevista con Fernando González, director general de Siete Leguas habla sobre la celebración del 70 aniversario de esta empresa con una edición especial llamada Siete Leguas Siete Décadas.

“Siete Leguas se fundó en 1952, hoy en 2022 estamos celebrando su 70 aniversario con una edición limitada, Siete Leguas Siete Décadas, que es un producto con el que estamos remembrando el inicio del fundador - Ignacio González Vargas- en la industria tequilera”, y que era “producido en la Fábrica El Centenario, guardando todo el perfil desde la materia prima, que es un agave criollo de ocho años de madurez hasta 10, un agave de cerro, con toda la esencia de su fundador para que el consumidor actual pruebe un tequila como se hacía hace 70 años”.

Casa Siete Leguas. INFORMADOR/Arturo Navarro Vazquez

La edición especial de Siete Leguas Siete Décadas consiste en 70 mil botellas evocando las siete décadas, de las cuales 30 mil han sido asignadas a Estados Unidos y las 40 mil restantes para México.

Asimismo, Fernando González explica que “el proceso de elaboración se respeto y se sigue respetando, tanto el Siete Leguas como el Siete Décadas tienen un proceso artesanal, hornos de mampostería para la cocción del agave, molienda en tahonas jaladas por mulas, alambiques de cobre en su destilación, y el diferenciador en este producto es el agave criollo de cerro, que ahí marca mucho la diferencia”.

Siete Leguas Siete Décadas es un tequila blanco “de notas dulces, notas especias, y la diferencia con el actual es que Siete Leguas es un ensamble artesanal de nuestros procesos porque tenemos la parte de trapiche y la tahona que siempre va a dar un perfil más cargado a la parte dulce, la parte especie; mientras con el trapiche son notas herbales y notas cítricas que hacen el ensamble de lo que hoy es 7 Leguas”.

Casa Siete Leguas. INFORMADOR/Arturo Navarro Vazquez

¿Se va a notar la diferencia en el sabor en la edición especial?

Sí, si no, no lo hubiéramos hecho. Yo respeto mucho a mi consumidor y se iba a ofrecer un tequila blanco que tuviera un diferenciador, y Siete Décadas lo tiene. Con éste es regresar al origen sobre todo por la materia prima, que era el agave de cerro, que hace 30 años todavía, 40, el agave se cultivaba en el cerro, era un cultivo que no era tan rentable y los espacios que no eran tan redituables los dejaban para el agave”.

Además de esta edición ¿está la apertura de una nueva fábrica?

“Estamos con el arranque de una nueva planta, se llama Fábrica de tequila La Victoria, es la tercera fábrica de Siete Leguas, en la cual después de 70 años estamos respetando toda la filosofía y esencia de lo que es Siete Leguas desde 1952.

Es un sueño hecho realidad y ha sido un reto mantener la parte artesanal como tal, están cordialmente invitados a que la conozcan a través de una cita, ya que no estamos abiertos al público como tal, pero mediante una cita previa se les da un recorrido por las instalaciones para que la conozcan de lleno el proceso de producción”.

Fernando González. INFORMADOR/Arturo Navarro Vazquez

¿Cuáles son los siguientes planes de Siete Leguas?

“La idea sería hacer otra planta, igual, pequeñas plantas donde podamos seguir produciendo el tequila que sabemos hacer”.

¿Algún otro sueño profesional?

“Creo que mi sueño es Siete Leguas, seguir viendo crecer Siete Leguas, es lo que he hecho 40 años”.

¿Algo más que quiera agregar?

“Agradecer al consumidor de Siete Leguas que nos sigan viendo como una marca artesanal, porque somos artesanales y respetuosos de todos los procesos para hacer nuestro tequila”.

En una palabra, qué significa...

Agave: “La esencia de lo que hago”.

Tequila: “Mi vida”.

Tradición: “Respeto por los antecesores”.

70 Años: “Historia”... Después de la muerte del fundador en 1973, su esposa tomó las riendas del negocio y ella continuo con el legado del fundador.

Siete Leguas: “Todo”.

