Entrevista: Renata Petersen, Conexión con el arte.

Desde hace siete años, Renata eligió el camino del arte. Sus medios principales de expresión son la cerámica, el dibujo y la instalación. Produce, expone y gestiona todo lo relacionado con la creación artística, además de tener una galería en la Ciudad de México, la Galería Pequod Co.

Sobre el papel de la mujer en el arte nos dice: “En todos los ámbitos es complicado ser mujer, uno ahora pensaría que tenemos más visibilidad porque hay como una cuota pendiente que se tiene que cumplir, pero en realidad son esfuerzos que se ven poco naturales”, menciona además que todavía la mayoría de las exposiciones son casi más del 60% de hombres.

Sus padres nunca le plantearon que ser mujer iba a ser un impedimento, “entonces siento que también me criaron para no compartir como expectativas de otras mujeres, a mí no me interesa el matrimonio como un fin, tampoco me tuve que salir de mi casa casada, cuando tuve dinero e independencia mis papás me dijeron ‘¡Felicidades!, ábrete tu camino’, desde mi educación en casa no me trataron bajo los estereotipos de lo que era ser mujer, entonces mi manera de operar no es como exclusivo a mi género”.

Yo creo que el mayor reto es que hay ciertos estereotipos de lo que es ser mujer artista y los temas que debería de tocar y cómo los debería de tocar, que creo que realmente impiden el proceso creativo de un artista.

Espera que hoy en día su trabajo esté abriendo camino para las siguientes generaciones, “porque en realidad sí creo que trabajo mucho, soy muy organizada, me lo tomo muy en serio y tuve la fortuna de dar clases en la universidad, donde tuve muchas alumnas mujeres, más que hombres, entonces como que eso me da esperanza.

Ahora, yo esperaría que ya no tuvieras qué decir cuáles son las mujeres de esta generación, sino que viniera de una forma muy natural, que fuera una generación mixta en sí misma, la clave siempre está en el trabajo porque va a ser el que demuestre qué tienes que decir y cómo lo dices”.

Sus siguientes proyectos son uno en la Ciudad de México, otro en Zúrich, Suiza y una feria en Nueva York.

Nombre: Renata Petersen de la Torre.

Estudios: Artes Plásticas y Visuales.

Edad: 29 años.

+ de Renata

Mascota: Lana (perro) y Rosendo (gato asesino).

Libro en tu buró: Un verdor terrible de Benjamín Labatut.

Café o te: Café.

Recuerdo: Selectivo.

Frase: Variante.

Viaje: Recurrente.

Color: Depende la época.

App: Twitter.

Fantasía: Sexual.

Ciudad: Guadalajara.

Mejor regalo: Cheque en blanco.

Fobia: Gran banda.

Platillo: Volador.

Película: Parásitos.

Hobbie: Surf.

Pasión: De Cristo.

Admiración: Mis padres.

Perfume: Thé Matcha 26 Le Labo.

Redes Sociales

Página Web: www.pequodco.com

Instagram: @renatapetersendlt

