Paola Núñez es una reconocida actriz mexicana, quien ha participado en diferentes proyectos de cine, televisión y teatro. Con una sólida trayectoria, ahora se le verá en el papel de Rita Secada en la película Bad Boys: Hasta la muerte, al lado de histriones como Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas de esta cuarta cinta de la franquicia, que ya se puede ver en las salas de cine nacionales.

Y en entrevista para Gente Bien, Paola Núñez habla sobre su personaje en este filme de acción.

¿Cómo describes a tu personaje de Rita Secada?

“En Bad Boys for life, la instalación número tres, en la que trabajé anteriormente Rita era una policía del departamento de policía de Miami y al final de la película tres el capitán es asesinado y Rita se vuelve la nueva capitana de la policía. Es una mujer fuerte, con un carácter fuerte, sabe exactamente lo que quiere, le ha costado mucho –obviamente- llegar a donde ha llegado, es un poco cerrada y muy estructurada con sus ideas, sigue las reglas porque le gusta seguir las reglas y no salirse de ahí. Me gusta mucho la personalidad, obviamente me identifico mucho con Rita, creo que es buena en lo que hace, sabe que es buena en lo que hace y se merece estar dónde está, en el lugar de poder en el que está, de tomar decisiones, pero también hay muchas cosas, sobre todo, en esta película, que se le salen de las manos, entonces siente que no tiene mucho control y eso es una de las cosas que más le molestan, sentir que no tiene control sobre su situación”.

¿Cómo te preparaste para interpretar este papel?

“Leyendo el guion y aprendiéndome mis escenas –risas-, entendiendo el personaje, entendiendo qué cosas de Rita le sirven a mi personalidad y que cosas de Rita yo no tengo y tratar de no meterlas en el personaje, tratar de entender lo que es ser una policía y estar en un departamento de policía. Yo ya he interpretado policías, entonces más o menos sé cómo es ese mundo, hacer mis preparaciones físicas, en "Bad Boys for life" nos enseñaron mucho, nos trajeron agentes de las fuerzas armadas para saber cómo pararnos, cómo manejar las armas, el tipo de lenguaje entre los equipos porque Rita es la jefe de un equipo especializado, entonces qué tipo de lenguaje tiene, cómo le hablas a tus inferiores, a tus superiores, todo ese mundo policíaco que nos enseñaron, pero eso no lo enseñaron desde "Bad Boys for life", y esta vez fue como una pasadita para recordar cómo funciona y que se vea verosímil. Lo que siempre quieren es que se vea verosímil a la hora de hacer las secuencias de acción y todo ese tipo de cosas, que es muy divertido, es una de las partes que más me divierten; en la película sólo tengo una secuencia difícil de acción, que es en un elevador y para esa también nos estuvimos preparando muchísimo y fue para mí la más divertida de toda la película”.

¿Cuál consideras tu mayor desafío al interpretar a Rita?

“Que se vea verosímil, yo creo que es lo más importante, y que aunque sea un personaje fuerte, que se vea humano y que se vea vulnerable. Yo creo que eso es lo que siempre quiero en los personajes, que haya una conexión con la gente y que se entienda o que puedan conectar con la parte como humana o vulnerable de personajes que son, sobre todo, un poquito más duros, o en el caso de Bad Boys que son personajes, los Bad Boys –Martin Lawrence y Will Smith-, son los más importantes y los demás tenemos como pedacitos ahí, es bien importante que cuando tienen un rol más pequeño cómo hacer que la gente conecte y que no se olviden del personaje en tres segundos”.

Después de la promoción de “Bad Boys: Hasta la muerte”, ¿cuáles son tus siguientes proyectos o los que tienes en puerta?

“Me fui a México a filmar "Un millón a uno" que es una película que va a salir, pero esta vez del mundo militar, que me emociona muchísimo, pero esa creo que va a salir el próximo año, es del estudio productor Pablo Cruz, estamos Omar Chaparro, Alejandro Speitzer, Luis Alberti, yo y otros grandes actores; y luego, estoy ahorita en Tailandia grabando Abandonados, que es un reality temporada dos de Azteca Uno, que también me emociona mucho, la primera temporada la hicimos hace ocho años y ahora estamos aquí haciendo la segunda temporada, donde yo soy la host”.

