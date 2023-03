Es co-fundadora de Mexicouture, una plataforma de promoción y comercialización de diseño mexicano. El e-commerce es su labor diaria y su pasión es la moda porque hace styling y es personal shopper.

Estudió Comunicación y una maestría en Administración, porque aunque siempre ha sentido el feeling de la moda, considera que el área de negocios sí se debe aprender.

Desde niña le gustó la moda y su primer acercamiento con ella fue vistiéndose con ropa de su mamá, usar tacones, verse arreglada, jugar y era parte de su diversión del día a día, pero desde pequeña siempre eligió su propia ropa.

Su logro es Mexicouture, haber hecho esta plataforma, así como estar asociada y conectada con las personas correctas, sobre todo el haber causado un efecto en la industria, hacerla negocio. “Para mí ese ha sido uno de mis mayores logros, los otros dos son mis hijos, Luis David de 5 y Diego de 3, los veo y son mi motor todos los días y mi por qué”.

Asegura que lograr el balance profesional y familiar es uno de los mayores retos que tenemos las mujeres, tener que ser multitask, pero es una de nuestras fortalezas, “si alguien puede hacer muchas cosas somos nosotras, entender también que no hay un balance perfecto, y no hay un día perfecto, hay días que saqué la chamba al 100 y fui súper eficaz y me perdí la clase de mis hijos y en otros, no pude ni prender la computadora, hay que tener flexibilidad para adaptarnos a la situación”.

También es importante reconocer lo que hacemos bien porque es abrumador cumplir con todos los estereotipos de la mujer.

