Entre todos sus talentos, es fundadora y directora de la marca de ropa María Co. y coach en @ Black Box. Es administradora general en @ Turbopower Services; mesera y barista en @ Pal Real, así como fundadora y directora de operaciones de @ Café Sinónimo.

¿Qué retos has enfrentado como mujer en el ámbito que te desarrollas?

“Realmente no he encontrado retos tan difíciles como tal, aunque sí me he dado cuenta que la industria en la que me encuentro está mayormente dominada o representada por hombres, lo cual significa que no me puedo apoyar directamente con muchas otras mujeres en este camino para compartir experiencia o conocimiento”.

Kim Cervantes. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer?

“Poder abrir y levantar mi propio negocio y proyecto desde cero”.

¿Cómo compaginas tu vida profesional con la personal?

“Tratando de mantener un equilibrio entre tiempos personales y tiempos de trabajo. Es difícil pero sí es posible, creo que con comunicación todo se puede lograr”.

¿Qué sueños te falta realizar?

“Me gustaría poder llevar mi vida y mis proyectos a otros países que me llaman la atención y sacar mi propio proyecto relacionado al vino”.

Kim Cervantes. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Me gusta la sensibilidad con que puedo ver las cosas y el conectar con la gente a mi manera”.

¿Qué consejo les darías a las mujeres de hoy para lograr sus metas?

“Organización, planeación y ejecución con el corazón, y muchas ganas de lograr lo que te propongas”.

¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres?

“El tema de las oportunidades y como ir re-estructurando los sistemas de trabajo como salarios, respeto y entornos de consideración para todos los géneros”.

¿Cómo te defines?

“Como una mujer que cree en el valor de la salud en todos los sentidos, en el amor al trabajo, la familia y a una misma”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Siendo consciente de todo el camino recorrido y todo lo que estamos por lograr en esta lucha como mujeres”.

Kim Cervantes. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

Nombre: Mey Ling Kim Cervantes Bon.

Redes sociales: @meylingkim

Virtud: Siempre tener un abrazo disponible para quien lo necesite.

Reto: Mantener equilibrado mi estado emocional.

Pasión: Ayudar a que cada vez exista una mayor empatía y compasión hacia todos los seres vivos.

