A través de la escultura, la artista cuestiona los diálogos y las resistencias que se originan entre la materia, el paisaje y sus contextos sociales y territoriales.

¿Qué retos has enfrentado como mujer?

“Es una transformación constante de parámetros e ideologías que se van segmentando de acuerdo a mi trabajo, entre ellas la sinergia del dolor, la fragilidad y la inestabilidad emocional, formar un equilibrio sensible entre el orden y el caos, eso lo convierte en un paso firme en mi trayectoria”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer en todos los aspectos?

“Desarrollar lo que más me gusta y vivir de ello”.

Karian Amaya. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

¿Cómo compaginas tu vida profesional con tu vida personal?

“El arte, el trabajo y mi vida están muy conectados. Indirectamente es lo mismo y representa un estilo de vida”.

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“El género, impone un reto, pero también es una fortaleza para desarrollarme de una forma única y honesta”.

¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres?

“No tiendo a cuestionarme tanto sobre el género a pesar de las diferencias, nunca ha sido relevante para mí, prefiero enfocarme en la producción, muchas veces el dominio no sólo se trata de hombres sino de favoritismos en la escena artística. En mi caso, trabajo con materiales que podrían parecer masculinos por su dureza y sus métodos de extracción. Mi obra es muy sensible y delicada de muchas maneras, eso se relaciona con la mujer a pesar de no ser un enfoque directo. La equidad la desarrollamos todos como individuos”.

Karian Amaya. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

¿Cómo te defines?

“Me considero una mujer del desierto”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Con una copita de vino en mi estudio”.

Virtud: Perseverancia.

Reto: Paciencia.

Pasión: Arte.

Redes sociales: @karianamayaozaeta