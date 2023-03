Esta guapa tapatía, diseñadora y mamá nos confirma que uno de sus logros es que un producto hecho en México fuera aceptado y valorado por el mercado mexicano e internacional, que además causara satisfacción al adquirirlo, un diseño de su propia marca.

Carolina Crowley. GENTE BIEN JALISCO/Jorge Soltero

Uno de sus mayores retos es lograr un equilibrio mental, físico y laboral, ya que ahora no sólo tiene la responsabilidad de la empresa sino también de ser mamá, ya que actualmente su hijo tiene un año y seis meses.

“No pude pedir una cuarentena como cualquier empresa, eran desveladas, porque un bebé es una personita que depende de ti y quieres ser lo mejor en todo, y mi personalidad es de que si se me mete algo en la cabeza lo consigo. Quería lograr el equilibrio al 100% como siempre lo había hecho”.

Su marca es también su “bebé” y la responsabilidad de que de ella dependen muchas cosas, confiesa que ha sido difícil pero ya está más del otro lado.

Carolina Crowley. GENTE BIEN JALISCO/Jorge Soltero

Ahora que es mamá admira muchísimo esa parte, se dio cuenta de que es capaz de mucho más, incluso valorar más a su propia mamá, de ponerse en los zapatos de los demás, saber que ahora es más fuere, que no hay barreras y que si fue capaz de traer vida, también se puede lograr el equilibrio de trabajo, casa, familia, ella misma y también aprendió, nos dice, a que sola no se puede, es decir, la importancia de contar con ayuda, recibir un masaje, ver a sus amigas, no bloquearse, porque eso puede llegar a afectar. Asegura que el equilibrio es un trabajo de todos los días.

I: cccbycrowley

F: Carolina Crowley

www.carolinacrowley.com

T: +52 3319638622

D: Showroom en Av. Novelistas 5244 A, Jardines Vallarta, Guadalajara, Jal.

AD