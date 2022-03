La fotografía llegó a la vida de Camila sin buscarla. Sus papás le regalaron una cámara y fue un momento mágico porque se puso a investigar cómo funcionaba, cómo usarla y a partir de ese momento se enamoró.

Con el tiempo descubrió que esta pasión podía convertirse en un trabajo que amara. Fue explorando todas las áreas hasta que se encontró con la fotografía de bodas y fue ahí cuando encontró el porqué de lo que hace y se ha vuelto una de las cuestiones más importantes de su carrera y de su vida.

Camila Urrea. GENTE BIEN JALISCO/GUILLERMINA FERNÁNDEZ@stamatti_foto

Cuéntanos sobre tu trayectoria:

“En el 2019 tuve la oportunidad de irme a vivir a Londres donde estudié Dirección Creativa, Estilismo y Fotografía en LCF y fue de lo más increíble que he podido vivir porque me ayudó a definir mi esencia, mi estilo y hacia dónde quería ir. Desde ese entonces me he dedicado a invertir en mí y en mi negocio para poder crecer lo más que pueda como en cursos y viajes. Mi trabajo ha sido publicado en Vogue, Brides, The Lane, Theodore, Frida Enamorada, Junebug Weddings, en el 2021 gané el premio a La Mejor Fotografía de Boda por IWPOTY, en el 2020 gané el premio de los 30 mejores Fotógrafos de Bodas a nivel mundial por parte de Rangefinder Magazine”.

¿Por qué te gusta tanto?

“Fotografío con tanta pasión y tanto amor porque sé que nada es para siempre y quiero poder recordarlo todo, poder capturar un momento especial que está lleno de memorias y recuerdos es todo para mí. Las fotografías al final son todo lo que tenemos para recordar y revivir esos momentos”.

¿Qué retos has enfrentado como mujer en el ámbito que te desarrollas?

“El reto más grande que he tenido como mujer fue tomar la decisión a mis 21 años de salirme de la carrera para dedicarme a lo que más me apasiona (la fotografía) y romper con las tradiciones para apostarle a mi pasión y a mi futuro”.

Camila Urrea. GENTE BIEN JALISCO/GUILLERMINA FERNÁNDEZ@stamatti_foto

¿Cómo compaginas tu vida profesional con tu vida personal?

“Buscando inspiración en el arte, la arquitectura, el diseño y la moda”.

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Saber que algún día voy a poder dar vida y ser mamá”.

¿Qué consejo les darías a las mujeres para lograr sus metas?

“Que no le tengan miedo a seguir sus sueños, luchar por lo que les apasiona y lo que las mueva. Recordar que entre mujeres somos un equipo, no una rivalidad”.

Camila Urrea. GENTE BIEN JALISCO/GUILLERMINA FERNÁNDEZ@stamatti_foto

¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres?

“Empezar con concientizar la educación de los niños y niñas de México, tanto en casa como en las escuelas, que ambos tienen las mismas oportunidades”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Diciéndoles a todas las mujeres en mi vida sus virtudes, sus cualidades y por qué son seres llenos de luz y amor”.

Virtud: Perseverancia.

Reto: Balancear mi vida personal con mi vida laboral.

Pasión: Fotografía.

Redes sociales: @camilaurreaa

CP