Alejandra Román es mercadologa y relacionista pública de moda, quien siempre ha trabajado en el ámbito de la moda, desde que incursionó al mundo laboral. Considera que entiende bastante bien la moda, ya que se ha desenvuelto en varios sectores de ésta, ha sido modelo, estilista, coordinadora de eventos y relacionista pública representando marcas emergentes.

Closet Exchange Project nació de su amor por la moda y el lujo, que se desarrolló a partir de crear una plataforma de consumo de artículos de lujo y así apoyar la moda circular, tanto para generar un impacto en el mundo como en la economía de los consumidores.

¿Qué retos has enfrentado como mujer para lograr el lugar que tienes en el ámbito que te desarrollas?

“Como mujer he sido extremadamente afortunada, ya que me desarrollo en una industria donde las mujeres llevan el control y son extremadamente respetadas y valoradas. Creo que como mujer he podido expresar mi punto de vista desde ser una consumidora de mi propio producto, como crear un espacio donde otras mujeres se sientan cómodas y seguras al poder comprar y vender sus artículos de lujo second hand. Siento que es una ventaja ser mujer en mi giro, me ha permitido que muchas mujeres se sientan identificadas conmigo en el lifestyle que creo tanto en @aleroman como en nuestra página de compra y venta @closetexchangeproject”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer?

“Definitivamente el mayor logro que he tenido en mi vida como mujer es haberme convertido en madre. Sin duda alguna siento que es mi super poder. Balancear, poder criar a mis hijos, llevar un hogar y dedicarme a mis negocios es una fórmula mágica que todas podemos lograr si así lo queremos”.

¿Cómo compaginas tu vida profesional con tu vida personal?

“Es un poco complicado, ya que soy una apasionada de lo que hago y muchas veces llevo el trabajo a la casa, valoro increíblemente las opiniones de mi esposo como empresario y me encanta dialogar con él sobre temas del trabajo de ambos, nos dedicamos a cosas muy diferentes, pero nos apoyamos mutuamente en los negocios. Lo más importante siempre es ser firme con los horarios y cuando es hora de llegar a casa es tiempo familiar. Tener mi propio negocio me ha permitido establecer mis propios horarios, lo cual me permite estar en casa con mi familia”.

Ale Román. GENTE BIEN JALISCO

¿Qué sueño te falta por realizar?

“En estos momentos de mi vida me siento extremadamente realizada, ya que soy madre y esposa, que es mi fortaleza para poder ser una buena empresaria. Me gustaría crecer Closet Exchange Project más allá de Mexico y Estados Unidos, sería un sueño hacerlo globalmente”.



¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Disfruto increíblemente ser mujer. La femeneidad principalmente, el poder ser seres camaleónicos tanto en lo físico como en lo emocional, se me hace algo mágico. Las mujeres en la mayoría somos el epicentro del amor en una casa, en una familia, las que unimos el núcleo familiar. Amo que en estos tiempos ser mujer no es tener una etiqueta de solo ser madre, esposa, empresaria. Puedes ser lo que tú quieras ser. No hay límites”.

¿Qué consejo le darías a las mujeres de hoy para lograr sus metas?

“El primer consejo que les daría es no tenerle miedo a fracasar. Es importante saber fracasar, aceptarlo y aprender de ello para poder saber cómo manejar el éxito. No es tan fácil, como todos piensan, poder dedicarte a lo que te gusta y ser exitoso haciéndolo. Siento que en la vida tenemos que experimentar muchas cosas para poder saber en realidad nuestras fortalezas y en que ámbito nos podemos desarollar con facilidad. Así lo he manejado en mi vida y me ha llevado a hacer cosas que verdaderamente me apasionan”.

¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad actual?

“Un cambio social se produce como consecuencia de una modificación en la estructura de una sociedad y creo que lo estamos logrando. El crecimiento empresarial femenino se ha visto en aumento desde hace algunos años, ya vemos muchos negocios que surgen completamente gerenciados y financiados por mujeres y en mi opinión nos hemos ganado el respeto en el ámbito laboral. En la parte familiar estamos desarrollándonos en tiempos donde cada rol familiar esta siendo definido dentro de la propia familia, las mujeres ya no tenemos que estar en casa haciendo el rol de madre y esposa, podemos ser muchas cosas, ya que estamos siendo más abiertos al permitir que las mujeres se desarrollen como profesionales también. A consecuencia de esto vemos a hombres más involucrados en la gerencia familiar y de la casa, estamos viendo un perfecto trabajo en equipo”.

¿Cómo te defines?

“Soy una mujer fuerte, capaz de levantarse muchas a veces, a pesar de las situaciones. No le tengo miedo al fracaso y me encanta aprender de los que me rodean. Siento que genuinamente soy una persona que se alegra de los éxitos ajenos y en mi trabajo siempre me enfoco en ver hacia el frente, no ando pendiente de la competencia, ya que mi competencia soy yo misma, mi enfoque siempre será hacerlo mejor que ayer”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Las mujeres en mi opinión somos seres con tantos roles que deben ser celebradas todo el año, no solo un día”.

Mayor Virtud: “Perseverancia y tenacidad”.

Mayor Reto: “Aprender a delegar y confiar en que las cosas se pueden logran sin mi supervisión”.

Mayor Pasión: “Leer, el tenis y la moda”.

Alejandra Román

Instagram: @aleroman @closetexchangeproject

Facebook: @CLOSETEXCHANGEPROJECT.mx

CP