Esta emprendedora tapatía cree que hay maneras diferentes de comprar y lucir prendas de manera consciente, porque teniendo ropa en excelente estado y sin usarse, se puede renovar nuestro guardarropa todo el tiempo y sin gastar tanto. De esta propuesta y más nos habla en esta entrevista:

CORTESÍA

¿De qué se trata y cómo surgió el proyecto que estás realizando actualmente de @nuevoamorgdl?

“Aquí puedes acceder a ropa que está casi como nueva a un súper precio e incluso intercambiarla. De esta forma puedes estar cambiando tu guarda ropa cuando quieras, sin exceder tu presupuesto y comprando de una forma más consciente”.

¿Qué expectativas tienes?

“Que poco a poco se elimine el tabú de comprar second hand porque esta vieja, usada, fuera de temporada, etc. Y que podamos hacer compras más conscientes y menos impulsivas”.

CORTESÍA

¿Consideras que la moda puede ser sustentable?

“¡Claro! Desde reutilizar, reciclar materiales y una producción menos masiva de ropa”.

Como blogger, ¿qué tanto ha influido en ti la moda?

“Siempre ha estado presente, antes me guiaba mucho por tendencias, pero ahora me enfoco más en ser fiel a mi estilo, si realmente lo que consumo me sirve para mi día a día y estilo de vida, creo que ahora hago compras más conscientes y también inteligentes”.

¿Cómo ha ido cambiando tu contenido a través del tiempo?

“Estamos en constante cambio y eso se refleja en el contenido, pero la esencia siempre está presente. Ahora soy más selectiva con lo que comparto”.

CORTESÍA

¿Qué te inspira?

“La música, el arte, la gente que alcanza sus metas”.

¿A qué le das prioridad?

“Relaciones personales sobre redes sociales”.

¿Cuáles son tus temas preferidos, viajes, moda, foodie?

“Siempre soy muy foodie, pero también viajes, moda, música, salud física y mental”.

¿Cuánto tiempo le dedicas a tus redes sociales?

“Trato de dedicarles sólo el necesario”.

¿Cuáles son tus hobbies?

“Viajar, tomar fotos y hacer ejercicio”.

CORTESÍA

¿Qué es lo mejor de ser blogger, por qué te gusta?

“Poder conectar con la gente, que se abran contigo, he tenido experiencias muy gratificantes gracias a las redes sociales. También he hecho muchos amigos, he viajado y tenido experiencias súper chidas gracias a las mismas”.

¿Cuál ha sido el mayor reto?

“Ser constante en redes, sin que me absorban, el chiste es equilibrar, pero no siempre es fácil”.

Nombre completo: Samantha Godoy Torres.

Edad: 31 años.

Estudios: Artes Visuales.

Redes sociales: @sammfranz

Originaria de: Guadalajara.

LA MODA SEGÚN SAMANTHA

Los básicos de tu closet: Tenis, jeans, botas, chamarra de piel, alguna graphic tee.

Color: Negro.

No sales sin: Algún accesorio.

Botas, tenis o tacones: Tenis.

Nunca me pondría: Algo incómodo.

Mi peor error en la moda: Comprar sólo por seguir tendencias.

Mi prenda favorita: Mom jeans.

CP