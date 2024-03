Diana Sardas: Un ser mágico, auténtico y única

Diana Sardas es astróloga con más de 20 años estudiando el tema y desde hace 12 años se dedica a ello de manera profesional. Por medio de su formación autodidacta, con maestros de Suiza y otros, ayuda mediante sus sesiones a guiar a las personas en su proceso de ciclo de vida en el que están, además de dar clases para enseñar este lenguaje que es la astrología. Se considera intérprete del cielo, ya que cada persona es única, tiene un proceso especial y la astrología ayuda a entender esta carta astral, que es la foto del cielo cuando se nace, y es “una foto única de uno en 60 billones de posibles combinaciones matemáticas”, somos únicos, eso es lo que nos hace mágicos y especiales.

Diana Sardas. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Poder llevar esta herramienta a la mayor cantidad de personas que se pueda, desde un idioma sencillo, y sobre todo, ayudarlas a dejar de creer en el horóscopo, recordarles que no son uno de 12, sino eres una combinación mucho más única y que cuando entiendes eso puedes ser más suave contigo en tu proceso, en vez de solo pensar que eres una cosa y una etiqueta”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Pausando, me he dado cuenta que la vida es prisa, me gusta mucho este mantra “la prisa no es elegante”, y creo que conectar con la energía femenina, con mi esencia ha sido parar, desde la maternidad, desde saber recibir, está en la pausa, está en disfrutar, en no hacer”.

¿Hay algo que quieras resaltar de manera profesional o personal?

“Me gustaría poder conectar más y que la gente conectará más con que la vida es un juego, se ha olvidado mucho este tema de la diversión y creo que hablando de esta energía femenina es algo que nos falta mucho, como que ahora es el estereotipo de mujer que tiene que hacerlo todo, es mujer, pero además trabaja, genera, es independiente, y como que dentro de todo se nos pierde la suavidad y el disfrute, el jugar, entonces creo que tanto en la parte profesional como personal sería invitar a que juegues más”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Me gustaría recordar que somos magia, somos únicos y a veces no darnos cuenta de esto hace que no estemos en nuestra esencia auténtica, porque siempre queremos ser algo más o compararnos o llegar a algo, y la astrología me ha ayudado a entender que tienes algo muy único. Y una de las cosas importantes de mi carrera y de ser mujer es que me he dado cuenta que no voy a poder hacer todo, y soltar eso ha sido muy liberador, la parte de soltar y aprender a recibir ayuda me ha servido mucho, honrar esa pausa, que la energía femenina es pausar, recibir, es maternar, es cuidar, ponerte de prioridad”.

