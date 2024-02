El 31 de enero de 2024, a las 8:00 am, el Helipuerto del Centro Comercial Midtown se transformó en el escenario para un evento extraordinario: Cycling in the Sky. Quince invitados, llenos de energía y entusiasmo, llegaron puntualmente para embarcarse en una experiencia única.

Ilse Jiménez.

Emmanuel Martínez, Teté Mora y Julio Urtiz.

Con vistas de 360 grados de la ciudad a sus pies, los participantes fueron recibidos por Pamela Hernández, la destacada coach de COMMANDO, quien dirigió una clase de cycling llena de música y motivación. Durante más de una hora, los asistentes se sumergieron en el ejercicio mientras disfrutaban de las impresionantes vistas desde lo alto del helipuerto.

Andrea González.

Eduardo Bustos.

Tras la sesión de ejercicio, los invitados disfrutaron de un desayuno saludable, cortesía del Hotel Hilton, que les proporcionó la energía necesaria para comenzar el día. Pero la experiencia no terminó allí: como agradecimiento por su participación, los asistentes recibieron generosos obsequios de marcas de renombre como Lululemon, Sephora y Bizarro.

Lalo Orozco.

Pame Hernández.

Cycling in the Sky no solo fue una oportunidad para ejercitar el cuerpo y disfrutar de vistas espectaculares, sino también una ocasión para mimarse y ser consentidos por marcas reconocidas en el mundo del fitness y la belleza. Este evento dejó a los invitados con recuerdos inolvidables y la promesa de futuras experiencias emocionantes.

