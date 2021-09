Columnas: Francisco Cancino: fuego nuevo

El fuego que consume, cierra y promete una nueva vida, así es como Francisco Cancino regresa con mayor fuerza y cargado de emoción e inspiración.

¿Qué representa esta nueva entrega no sólo en tu proceso creativo sino en tu carrera?

Con “La domesticación del fuego” se cierra el primer episodio de mi marca en solitario. Volver a sentirme a mi mismo como diseñador era algo muy importante y a través de estas 4 entregas creo que logré mucho, estoy refinando la identidad de mi marca y en este punto me siento muy feliz porque este es un paso para lograrlo. Representa un modelo de creación que elegí a lo largo de 2 años y 4 temporadas, para explorar y revisitarme, lo he gozado mucho. Un poco como lo predije, estas colecciones me dieron fuerza y fueron el inicio de algo poderoso, resistente y esperanzador.

FOTO: RICARDO RAMOS

El fuego como elemento de destrucción y de vida ¿Esta dualidad tiene que ver con el momento que vivimos?

En diciembre me enfermé de Covid-19 y sentí que me iba a morir, pasé un mes y medio en cama (15 días con oxígeno) y ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida. El sentimiento de vulnerabilidad de la vida (como se puede acabar en cualquier momento) me devolvió algo muy particular que es el gozo de dedicarme a lo que más amo en la vida que es ser diseñador. A partir de ese gozo sentí el deseo de disfrutar al máximo todas las cosas que me pasan en función de mi empresa, hay días buenos y otros malos pero yo estoy en el lugar que soñé desde que era niño. Me gustó que fuera el elemento del fuego el que coronara este momento, regresé a mi taller después de muchos meses de recuperación, muy feliz de estar vivo y con la oportunidad de hacer una colección más. El Covid me dio alegría por la vida, así que el fuego fue una analogía perfecta de todo lo que me pasó y empezar a vivir de una manera diferente y más bonita. Entre tanta obscuridad y cambios, la moda ve hacia el futuro y esta colección encara la esperanza sobre la vida y la humanidad, es colorida, despierta y alegre. Es una prueba de que seguimos aquí y hay que darlo todo.

FOTO: RICARDO RAMOS

A lo largo de tu carrera has explorado la identidad mexicana a través de la moda ¿Cómo plasmas o desarrollas esto en tu nueva colección?

La idea de volver a los orígenes para explorar la creatividad se ha popularizado mucho en los últimos años, yo empecé con este discurso hace más de 10 años. Existe esta necesidad de hablar de nuestros orígenes, he estado muy pendiente de que mi discurso tenga sus propios matices y con esta nueva versión de Francisco Cancino quiero hacer una mirada hacia el futuro. El concepto que tengo ahora es sobre la construcción de una identidad de la costura para mi país, es una aportación que quiero hacer y estoy dedicado a crear un lenguaje muy mío, que hable sobre la identidad de México y lo que yo creo que es México. Trato de ofrecer mi visión de México del presente y del futuro.

FOTO: RICARDO RAMOS

Recientemente presentaste en Mercedes Benz Fashion Week México (en Monterrey) ¿Cómo fue la experiencia de regresar a las pasarelas?

Fue un sueño porque no había hecho un desfile desde que volví con mi propia marca, fue un regreso muy significativo reencontrarme con el equipo de trabajo, toda la gente que hace la magia de este trabajo. Estar reunidos y recibir el aplauso entre nosotros como colegas, entender que somos una familia que lleva muchos años trabajando en esto fue muy esperanzador. Darnos cuenta que aquí seguimos, que resistimos y que nuestra industria sigue viva. Esta reflexión fue muy especial.