Tener un perro o un gato, es un compromiso de mínimo 15 años aproximadamente. Si, la palabra compromiso te causa terror, tener una mascota no es para ti; y está bien, no tiene que

ser para todos. Aunque en el caso de los gatos se puede extender hasta los 30 años.

Claro, todo dependiendo de los cuidados que se les den a nuestras mascotas.

Tener una mascota, no es para ser un juguete para los hijos al que puedan tratar o maltratar como les dé la gana, requiere de supervisión, paciencia y educación para la sana y adecuada

convivencia.

Tampoco es un sistema de vigilancia, seguridad, cuidado de terrenos o alarma enlas casas. Donde se deja sólo o amarrado o en azotea o todo el tiempo en la cochera.

Así como tener perros de raza con registro por tenerlos para presumir y que funjan como un adorno o nivel de status social; mucho menos para hacer negocios y que sustituyan tú trabajo.



Son miembros de la familia y lo único que merecen es que sean tratados con dignidad y respeto.

UNSPLASH/XAN GRIFFIN

Mucha gente tiene animales de “raza” carísimos, les encanta presumir que los tienen, pero no les dan los cuidados pertinentes; no los bañan, no les dan alimento bueno, no los vacunan al

año, mucho menos desparasitan y ni hablemos de que les den su cepillada o paseo. No entiendo para que quieren animales “bonitos, caros o de raza pura con registro” si los traen

peor que un callejero o los dejan que se crucen con cualquier animal.

Y a veces son los que más cuidados necesitan y en los que más dinero se tiene que gasta y no para comprarlo si no para mantenerlo y cuidarlo. Asegúrense de saber los cuidados pertinentes de la raza o características del animal.La cosa no es tener por tener.

Todo eso también es maltrato, no esterilizar a una edad adecuada, no ponerles la atención y cuidados debidos, es una forma de maltrato. No digo que tengas que disfrazarlo, pero sí darle

una vida cómoda.

UNSPLASH/COURTNEY COLES

Dejarlo entrar a casa, dormir resguardado del frío, procurarle agua limpia,alguna cobija o cama, tener su espacio limpio y sobre todo al animal limpio y sano.

Ahora, saber también que, si el animal enferma de un simple resfriado o de alguna enfermedad grave, se debe atender y pagar veterinario, hospitalizaciones, medicinas, vacunas,

desparasitaciones, etc. Por los años que sea que viva. Son 15 años de estar procurando su bienestar y salud.

Limpiar pipis, popos, vomitadas, comida, baños, paseos, atención especial dependiendo de su raza o características físicas. Con hijos o sin hijos. Con parejas o sin parejas.Si me cambio de ciudad, país, casa o la situación imprevista que haga cambiar tu nivel de vida,se busca la manera. Ellos están contigo en las buenas y en las malas, sano o enfermo, no piden lujos, solo una vida digna.

UNSPLASH/CHEWY

Antes de comprar, adoptar o mucho más importante, REGALAR una mascota, la que sea.

Debes estar muy seguro de que tú o esa persona está lista para eso. Se tenga o no tenga trabajo en el momento o futuro; todos pasamos por situaciones complicadas a veces, pero debemos encontrar la manera de conseguir los recursos para vivir con lo muy básico tanto tú como tus mascotas.

Prevé esos gastos o con cuántos animales puedes pase lo que pase.

