Columna: Soñar despierto

Desperté pero sigo soñando. Qué lindo es que a pesar de que sientas tener tu vida hecha con una carrera universitaria, un trabajo, familia o un viaje, puedas seguir soñando, yo aún lo hago. Mi cabecita trabaja todo el día pensando en nuevos planes, cuando yo era niña creía que la gente grande dejaba de soñar, hoy sé que estaba en un error.

¿Aún recuerdas qué te gustaba hacer cuando eras niño? / Photo by Pan Xiaozhen on Unsplash

Creo que no debemos dejar morir a ese “niño” que estoy segura todos llevamos dentro. En ocasiones estamos enojados con él y lo olvidamos, pero es cuando somos niños la etapa donde destacan nuestros talentos más naturales, esas cualidades y gustos que te atraparán de por vida, porque cuando eres niño no piensas en el dinero que recibirás, en las horas que dedicarás a eso que con tanto cariño realizas, donde pones verdaderamente alma y corazón.

Cuando era niña mi corazón se dividió en dos: bailar y escribir. Recuerdo que me reunía con mis vecinas para hacer coreografías y quedaba boquiabierta cuando lograba ver un espectáculo como el Lago de los Cisnes o me encontraba en la televisión con aquellas bailarinas hermosas y estilizadas como muñecas. Ese sueño, lo aceptó, se me escapó de las manos; cuando decidí ingresar a la carrera de danza las cosas no se dieron, nada se facilitó y bueno, lo adopté posteriormente como un hobbie pero nunca lo olvidé, porque bailar me hace muy feliz. Creo que ese es el punto para descubrir tus gustos y talentos, la felicidad que te puede provocar esa actividad, por más sencilla que a ti te parezca, pero que curiosamente es valorada por otros. Escribir era la segunda cosa me podía maravillar y ahí me instalé, seguro para siempre, es el camino que decidí seguir, en lo que trabajo y lo que me sigue motivando. Curiosamente también descubrí que para escribir se necesita ritmo y dije, ahí está, siguen conectándose una con otra.

Pero más que hablar de mí, yo quiero hablar de ti. Que no olvides esos sueños y deseos tan profundos que se manifiestan siempre claros pero de los que en ocasiones huimos y que nosotros mismos llenamos de pretextos: “No tengo tiempo”, “Ya es tarde” o “No tiene caso”. Yo sólo te quiero invitar a que lo pienses un poco. Recientemente me encontré con una amiga diseñadora gráfica, madre de tres hijos, que retomó la pintura de una manera magistral y apasionada. Sus ilustraciones son como un sol, incluso ya está vendiendo sus obras fuera de México. Un día cayó en cuenta que había olvidado su amor por la pintura y se sentía incompleta, así que se empezó y de qué manera, ahora también da talleres a niños y no le ve fin a su imaginación, para mí es una artista.

Esa alegría, de hacer lo que tanto te gusta, se notará de inmediato, te dará una chispa, sabor y sentido a la vida. Tú, ¿aún sueñas despierto?

