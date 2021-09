“Cínica”, la marca mexicana de botas hechas por artesanos de la tercera edad

Dora Elena Gómez es la creadora de “Cínica”, una marca de botas 100% mexicana cuya esencia es “la libertad” y “el alma rebelde”.

Cínica se empezó a construir desde 2018, pero fue hasta 2020 cuando se lanzaron a la venta por primera vez de manera formal; la marca destaca ya que su equipo está conformado por tres artesanos de la tercera edad originarios del pueblo San Mateo Atenco (Estado de México), quienes junto a otros cuatro artesanos externos se encargan de realizar los zapatos.

Según nos cuenta Doris en entrevista, todo el calzado es 100% de piel, y aproximadamente el 60% de la piel que utilizan es el “deshecho” de otras empresas, que se deshacen de ella cuando cambia la temporada y ya no necesitan ciertos colores o texturas. La suela es de vaqueta y los tacones de madera, hechos y pintados a mano.

“Cínica es la definición filosófica de su nombre, irreverente, osada, divertida, cuestionadora y desafiante. [...] Diría que es una estética urbana, edgy, no estoy apegada a una tendencia, solo plasmo lo que me hace vibrar. […] La moda no solo es un diseño lindo, es un medio de expresión, revolucionaria e incluso un medio de protesta”.