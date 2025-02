Chayanne: Deja a las tapatías “completamente enamoradas”

Chayanne no sabía cuándo iba a volver a estar en un escenario. El 20 de febrero de 2020 fue su última presentación en Guadalajara y con la pandemia todo cambió, teniendo que cancelar esa gira. La vida lo ha sorprendido y ha recibido una gran respuesta con Bailemos otra vez tour porque llegó con más fuerza, vital, sonriente, alegre y lleno de amor para compartir su música, así que sus presentaciones en Guadalajara han sido inolvidables para el cantante y también para las tapatías con sold out mágicos que se realizaron el 31 de enero, 1 de febrero y dos fechas más, 5 y 6 de febrero en el Auditorio Telmex.

FOTO: ARTURO NAVARRO / GENTE BIEN

Sin duda, la noche del viernes 31 de enero la energía femenina reinaba en el ambiente, como era de esperarse, quienes se veían felices y emocionadas de reencontrarse con su artista, así que al iluminarse el escenario comenzaron los aplausos y si la expectativa era alta, se cumplió a cada minuto con romance, recuerdos y un ritmo que a los 56 años de este querido puertorriqueño es admirable. En Bailemos otra vez tour estuvo acompañado por todo su equipo de músicos y bailarines que derrocharon profesionalismo, pero el romanticismo fue parte de este gran concierto y comenzó con El centro de mi corazón, siguiendo con Provócame, Caprichosa, Cuidarte el alma, Atado a este amor, Baila baila, La clave, Y tú te vas, Yo te amo, entre otros éxitos que era un deleite seguir escuchando.

FOTO: ARTURO NAVARRO / GENTE BIEN

También aprovechó algunos espacios para platicar con el público: “Gracias por estas muestra de cariño, por este calor humano, por abrirnos las puertas de su hermosa ciudad y ustedes saben que todo esto lo hago con amor, con cariño, con entusiasmo para todos ustedes, por eso digo esta noche ustedes mandan y yo obedezco”, conquistado no sólo con sus canciones sino sus palabras y profundo agradecimiento en cada oportunidad que tenía.

No sólo fue su carisma y alegría, también la calidad en los detalles como los vestuarios, las coreografías con sus bailarines, los músicos, creando una atmósfera completa de romanticismo y recuerdos que a cada canción eran una oportunidad para disfrutar este concierto, bailando como siempre, como se esperaba, con su sonrisa y manteniendo una comunicación constante con las tapatías, e incluso se sonrojaba con lo que gritaban desde la primera hasta la última fila: “Hija mía después te paso la mensualidad, es que yo las escucho, tengo micrófonos por ahí y escucho lo que dicen, pero yo quiero saber lo que piensan”, dijo ante tanta insistencia por llamarlo “Papi”.

“Hacía unos años que no les veía las caritas, más de cinco años, es un placer estar aquí porque desde la pandemia, el 20 del 20 de febrero, tuvimos que interrumpir la gira, irnos más de 60 personas a la casa. No sabía cuándo iba a volver a estar en el escenario, es más, no sabía si iba a volver, no tenía disco y poco a poco empezamos a hablar, pasaron 4 años, terminamos y le pusimos el mismo nombre a la gira que el disco, Bailemos otra vez, porque yo quería bailar con ustedes de nuevo, yo quería venir a Guadalajara, Jalisco, tengo muchos amigos, siempre es un placer estar aquí y cantar canciones, si quieren recordamos un poquito de esos discos”.

FOTO: ARTURO NAVARRO / GENTE BIEN

La noche siguió con temas clásicos que todas sabían, cantaban y guardaban los mayores recuerdos acompañadas por sus amigas o pareja, también en sus teléfonos grabando lo mayor posible, y una afortunada del público tuvo la oportunidad de bailar con Chayanne en el escenario, siendo uno de los momentos más emotivos. También cantó temas temas del nuevo disco y éxitos como Volver a nacer, Completamente enamorados, Palo bonito, Este ritmo se baila así, Fiesta en América, Humanos a marte, Como tú y yo, Madre tierra (oye), Dejaría todo, Tiempo de vals, Bailando bachata y finalmente, cerrando con broche de oro esta presentación con Torero.

FOTO: CORTESÍA

Era de esperase que salieran felices, cantando, pensando que valió la pena esperar cinco años para escucharlo de nuevo y verlo bailar, como si el tiempo no pasara por él, quien se veía feliz, entregado al público y sí, cada minuto valió la pena para ver a este puertorriqueño tan querido.

AA