Carlitos Páez: Un sobreviviente de los Andes

La tragedia se convirtió en milagro. Carlitos Páez, un sobreviviente del accidente ocurrido en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, habló en entrevista para Gente Bien, ya que el 22 de febrero dio una conferencia organizada por The American School Foundation of Guadalajara.

De tener 12 mil seguidores en Instagram, Carlitos Páez ahora tiene casi 300 mil. Después del estreno de La Sociedad de la Nieve, una película escrita y dirigida por J. Bayona, a quien le llevó 12 años realizarla y que se basó en el libro homónimo de Pablo Vierci, un compañero de clase de Nando Parrado, otro de los sobrevivientes. Ahí comenzó un proceso de financiación que aceptó Netflix y al estrenarse, de inmediato tuvo una respuesta porque a los 15 días ya la habían visto 200 millones de personas.

“Es una locura”, asegura Carlitos Páez, porque lo paran en los aeropuertos y lo reconocen en cualquier parte, ya que participó en la película representando a su padre al dar la lista de sobrevivientes.

La dos conferencias que impartió el uruguayo estuvieron sold out

¿Cómo ha sido revivir esto?

“Nos tocó vivir una historia extraordinaria. Nosotros íbamos como colegio a pasarla bien a Chile, a comprar ropa, salir con chicas y de pronto te cambia el guión la vida y te tira en la cordillera de los Andes, te sentís abandonado y nosotros peleamos contra el no; primero con el accidente, luego tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, después viene una avalancha que está muy bien contada en La Sociedad de la Nieve, finalmente encontrar la radio y no poder hacerla funcionar, siempre el no, pero al no, le dijimos que sí gracias al grupo, porque también aprendí que cuando el dolor se sufre en grupo es menor”.

¿Qué lugares ha recorrido?

“El mundo entero, Europa, Polonia, Rusia y es una historia que ya no me pertenece a mí, le pertenece al mundo, porque abarca todas las clases sociales. No es el cuento de los Andes, es el ser humano en su parte más íntima, todo es un proceso que J. Bayona lo cuenta maravillosamente bien”.

¿Cómo fue llegar, qué hubo después?

“No es fácil ser famoso. Era una vorágine del mundo y yo tomé por un camino equivocado en mi vida, me metí con alcohol y drogas, pero 32 años atrás, gracias a un grupo, también empecé un camino de recuperación. Yo tengo un libro que se llama Mi segunda cordillera, que justamente habla de eso, mi segunda cordillera fue salir de la droga. Ahora trato de sobrevivir a la vida, al mundo”.

Actualmente este superviviente viaja por el mundo dando conferencias y The American School Foundation of Guadalajara AC, con un gran logro y esfuerzo, trajo en exclusiva para toda su comunidad académica -padres, alumnos de high school, exalumnos y staff- donde Carlitos Páez transmitió un mensaje positivo acerca de lo ocurrido en este accidente aéreo que les cambió la vida y que como él mismo lo dice, no es una historia del Uruguay, es una historia del ser humano".

Actualmente se dedica a dar conferencias por el mundo, dando un mensaje positivo sobre la vida

¿Qué sintió al ver La Sociedad de la Nieve?

“Para mí honestamente fue muy duro porque La Sociedad de la Nieve te muestra realmente lo que vivimos nosotros, de hecho Nando Parrado -otro de los sobrevivientes- dijo ahora sí van a saber lo que pasó, porque es una película hecha con mucho realismo, entonces cuando uno cuenta una historia dura uno tiende a minimizarla y cuando la vi otra vez fue como volver, te hace sentir todo, nunca le cuestionamos ninguna escena al director J. Bayona.

Un día que venía para México me dijo te voy a mostrar un minuto de la película y de verdad me llevó al lugar, me emocioné porque realmente es una película inmersiva, que te involucras y te sientes en la historia. El director de fotografía, que con orgullo era uruguayo y se ganó un Goya, filmaba dentro de un tubo todo el tiempo, la situación, los diálogos, fue todo lo que pasó en la montaña, pero la historia nuestra duró 70 días”.

Los jóvenes son sus mayores seguidores

¿Qué opina de la película anterior, Viven?

“La otra película, aunque está muy bien hecha, era muy Hollywood, pero todo era mucha producción, los chicos hasta con los dientes muy limpios, no era la misma historia pero la respeto, y en ésta yo actúo siendo mi padre, dando la lista de sobrevivientes”.

¿Cómo se incorporan a la producción?

“Fue hace 12 años, de un libro homónimo de Pablo Vierci, que era compañero de clase de Nando Parrado que siempre quiso contarlo y escribió La Sociedad de la Nieve, que llegó a manos de J. Bayona, cuando empezaba a filmar Lo Imposible, la película del tsunami, es más de hecho se llama así por nosotros, dijo, tengo que filmar esa película de los sobrevivientes. Yo después tuve la oportunidad de conocer a María Belón, la verdadera protagonista de esta historia en la que Naomi Watts representó este personaje, ella tuvo un almuerzo en Madrid y me la presentaron. Me contó su proceso en la película y me dio mucha confianza hablar con ella para conocer más al director, es un tipo con corazón, ahí empezó todo un proceso largo de una financiación tanto en español como en uruguayo, porque puso un coach para que hablaran en uruguayo porque muchos de los actores son argentinos, porque entre argentinos y uruguayos sí hay diferencia”.

+ del DIRECTOR J. Bayona se basó en contar lo más real posible, la película se filmó en Sierra Nevada, donde las montañas no soy muy altas pero luego filmó el resto en el lugar del accidente, asumiendo todos los riesgos.

A los 15 días de lanzamiento, ya la habían visto 200 millones de personas. Todo un éxito.

¿Sabías que en la producción de La Sociedad de la Nieve se utilizó el rosario verdadero que llevaban los jóvenes en el avión? También el reloj con el que el papá de Carlitos Páez da la lista de sobrevivientes; al igual, el interlocutor que aparece en la escena es el mismo, que en aquel momento tenía 22 años.

¿QUÉ MENSAJE DARÍA A LOS JÓVENES?

“Lo que más digo es la frase de San Francisco, hay que cumplir con el proceso. Una vida sin obstáculos no tiene objetivos, si no tienes que pelear porque todos tenemos una propia cordillera y de lo que trata es de mirar a tu cordillera para ir hacia adelante. Yo puse una cruz roja en mi libro, Después del día 10, y es porque el ser humano siempre está en negativo y yo la veo como positivo, como aspas del helicóptero, como un signo de libertad. Es contar esta historia pero no del lado dramático sino triunfalista”.

