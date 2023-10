¿Antojo de ahumados? Descubre estos 5 lugares irresistibles

Si eres fan de los ahumados como yo, tienes que visitar estos lugares, tienen platillos inolvidables, con acompañamientos exquisitos ideales para compartir con tus amigos o familia, vive una experiencia gastronómica que te dejará deseando más de todos sus platillos.

PETER WOODS

Aquí encontrarás la excelencia ahumada en cada platillo, notarás su sazón y maridaje previo a su proceso de ahumado artesanal, me encanta que son expertos en cada uno de sus platillos, no dejes de pedir su Pork Belly que con su corteza suave y jugosa, te aseguro que volverás pronto, acompáñalo con sus increíbles destilados que con el excelente ambiente de su espacio, te enamorará, síguelo en redes sociales para conocer sus eventos y su música en vivo.

Los encuentras en Instagram como: @peterwoods_sur

LUPES BBQ

Amo este lugar porque se destacan por sus cortes perfectos y acompañamientos creativos como panes, ensaladas, elotes y mucho más, te recomiendo acompañarlo con sus papas lupes que tienen tocino + Pulled pork, pero también su hamburguesa de PAVO BLT no es la excepción, disfrútalas con unas cervezas bien frías y acompañados de una buena charla con compañeros y amigos.

Los encuentras en Instagram como: @lupesbbq

13 CERDOS

No hay nada como sus costillas de bbq, tan ligeras y sazonadas con pasión, tienes que probar su chorizo ahumado y sus nuevas hamburguesas Pulled Pork o Burnt Ends, ambas te encantarán, porque además de sus costillas que son increíbles, tienen más platillos extraordinarios, sus elotes preparados son de otro nivel, si vendrás a 13 cerdos tienes que prepararte a vivir una experiencia culinaria extravagante.

Los encuentras en Instagram como: @13cerdos

BRISKET HOUSE

Amo este lugar por sus sabores auténticos, han perfeccionado el arte del ahumado y sus resultados son exquisitos, me encantan que sus costillas de cerdo se desprenden del hueso con cada mordisco, te recomiendo su brisket de la casa, aunque cada pieza es una muestra de su compromiso por la perfección del ahumado.

Los encuentras en Instagram como: @briskethousegdl

CHANCHO PRIETO

Increíble rincón de la ciudad que me encanta porque tienen una pasión en preparar cada uno de sus platillos, sus ensaladas frescas y papas gratinadas complementan a la perfección sus ahumados, no dejes de pedir sus elotitos con mayonesa y tocino. Pero el secreto de aquí es que no tienes que irte sin probar su pastel de 3 leches con licor 43 que seguro amarás tanto como yo.

Los encuentras en Instagram como: @chanchoprietogdl

