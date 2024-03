Ana Cecy Machuca: Pasión por las flores y eventos

Desde hace más de 10 años, Ana Cecy Machuca se ha dedicado a las flores, eventos y cursos de diseño floral, actividades que le apasionan e inspiran.

Para ella un día común es revisar los pedidos que le hacen con anticipación, ya que tiene a sus clientes, así que desarrolla toda su creatividad para ofrecerles lo mejor. Regularmente hace los cursos una vez al más y próximamente ya tiene uno preparado porque le encanta compartir todo lo relacionado con el oficio del diseño floral.

Ana Cecy Machuca. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

Cuéntanos un poco sobre tu trabajo:

“Quizá muchas personas creen que el diseño floral es fácil, pero es un trabajo pesado porque hay que seleccionar las mejores flores, crear el diseño, llevar, recoger y lleva su tiempo”.

¿Cómo has logrado un equilibrio entre lo familiar y laboral?

“Justo estoy en reactivación porque tuve un bebé, tiene un año, estoy feliz, así que estoy de vuelta trabajando poco a poco”.

¿Qué es lo que más te inspira?

“Me encantan las flores es padrísimo, terapéutico y me gusta mucho enseñar a la gente porque es muy bonito compartir este conocimiento”.

¿Qué enseñas en los cursos?

“Puede ser desde un ramo, un jarrón en tu casa, lo más básico a algo más elaborado como es la decoración para eventos, estructuras o diseños más complejos”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Tener un espacio grande, lindo y abierto al público, donde pueda impartir mis talleres y tener productos de decoración”.

Para ti, ¿cuál es la clave del éxito?

“Lo más padre es que hagas lo que te gusta para que no lo veas como un trabajo, disfrutarlo, tanto de ti, compartir con la gente, conectar con gente que tenga otras historias y me sumen a mí también. Eso me encanta”.

Redes sociales

Instagram: @anacecymachuca

RA