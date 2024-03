Almendra Morquecho: Altruista de corazón

Almendra Morquecho es una mujer tapatía reconocida en la sociedad jalisciense por su gran labor altruista a la que se ha dedicado desde siempre y que actualmente realiza a través de la asociación Nosotros por los Niños con Cáncer, A.C., de la cual es cofundadora y que en este 2024 cumple 25 años de fundación, en los que ha atendido a dos mil 300 niños. Es una asociación hecha por mujeres que ha logrado construir dos áreas independientes en el Hospital General de Occidente exclusivas para niños con cáncer.

Pero Almendra Morquecho también estudió interiorismo y durante muchos años se dedicó a este ámbito, creó dos tiendas que tuvieron mucho éxito y se realizó como decoradora profesional. Actualmente se dedica a su familia, a las bienes raíces y a su pasión que es la asociación Nosotros por los Niños con Cáncer, A.C., que se fundó en 1999, de la cual comenta que “este año vamos a cumplir 25, es un sueño hecho realidad el poder ayudar y salvarles la vida a niños con cáncer, eso para mí no tiene precio”.

Agrega que su sueño profesional es “que se lograrán costear los programas de quimioterapia y rehabilitación de todos los niños con cáncer en México, no solamente aquí en Guadalajara; que nunca les faltarán sus medicinas para que se alivien y ver que se recuperen en su salud, que estudien para que sean alguien en la vida y que sean felices”.

Almendra Morquecho. CORTESÍA

Afirma que conecta con su esencia femenina al “cuidar y apoyar a los más necesitados, creo que la esencia femenina fundamental radica en el amor y en cuidado de los demás, mi mayor logro en la vida han sido mis hijos y el poder extender metafóricamente esos brazos de madre a todos los niños que pueda, me hace sentir más humana, más mujer, más yo”.

Y resalta en este día de conmemoración a la mujer que “el valor de la mujer se ha resignificado actualmente en la historia, me gusta ver cómo las políticas de género avanzan tanto en la vida pública como privada, obviamente aún queda mucho por hacer, una mujer es tan valiosa como un hombre y para mí es una satisfacción enorme que ahorita todas las mujeres luchen y puedan ser mamás y papás al mismo tiempo, esas son las mujeres que yo admiro tanto, son las más luchadoras y las más guerreras”.

Agrega y hace una invitación a que “todas las personas que tienen ganas de donar o de hacer alguna fundación o asociación no se queden en el camino, que lo aterricen y lo hagan... el querer ayudar a tu prójimo, eso va a dejar una huella increíble en tu familia, creo que es la mayor satisfacción que tú puedas tener, el que ayudes, si lo puedes hacer ¿por qué no? y si lo puedes hacer con menos bienvenido, yo tengo un lema que siempre digo hay que hacer el bien, no te fijes en quien, que les salga esa casta de ayuda y ese corazón. Doy gracias a Dios que me puso en este camino, que he puesto mi granito de arena para lograr algo que tiene 25 años”. Y agrega que “no somos lo que tenemos, somos lo que damos y unidos lo lograremos”.

Si quieres ayudar: Nosotros por los Niños con Cáncer, A.C

Redes sociales

Tel: 33 33 86 86 62

Web: http://www.cancermexico.org,mx/

Instagram: @nninoscancer

Correo: almendra_morquecho@yahoo.com.mx