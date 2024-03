Alely Hernández: Esgrimista de alto rendimiento

Desde que tenía tres años, Alely Hernández era muy inquieta y eligió diferentes deportes como la natación, pero un entrenador la invitó a practicar esgrima y se enfocó totalmente en competir y llegar a la Selección Nacional, hoy, los Juegos Olímpicos están cerca de su carrera porque está por clasificar para irse a realizar este gran sueño a París 2024.

¿Cómo empezaste con este deporte?

“Yo practicaba otros deportes y en la natación conocí a un entrenador que me invito a practicar esgrima, yo no tenía idea sólo en películas, no tenía muchas referencias, lo practiqué un par de meses, me encantó y dejé lo que estaba haciendo, eso fue hace 20 años”.

¿Cómo evolucionó este deporte en ti?

“Empecé primero como algo que me entretenía, era muy inquieta, me gustaba bailar, hacer deporte, salir con mis amigos, era un escape pero después empecé a competir y le encontré otro tipo de pasión, al empezar a competir, con otros objetitos y motivación diferente, también iba más enfocada con un propósito más grande, empecé a ver a los atletas de la Selección Nacional y yo quería viajar, representar a México y así fue como creció mi pasión por la esgrima”.

¿Dónde lo practicaste?

“En un gimnasio de la Universidad de Guadalajara y lo practiqué ahí por muchos años, empiezo a competir y tienes que participar en un circuito de competencias estatales, luego nacionales y estar dentro del top 3 o 4 para ser parte de la Selección Nacional y en las primeras inicié con la categoría cadete menor de 16 años, para después salir del país a competir por México”.

Alely Hernández. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

¿A qué lugares has ido?

“Alemania, Italia, España, Rusia, Hong Kong, China, China Tai Pei, Uruguay, Cuba y El Salvador, entre otros”.

¿Cuál es tu reto actualmente?

“Estamos buscando la clasificación a Juegos Olímpicos a París 2024, este mes se cierra la clasificación y es cuando sabemos, hay diferentes formas a través del ranking internacional, también por una competencia que se llama Preolímpicos, que es este mes, sólo se le da la plaza al primer lugar y me veo ahí, sin titubear”.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia?

“Es súper importante, yo creo que no hubiera avanzado sin mis papás no hubieran estado apoyándome y dándome todo lo necesario porque yo empecé desde pequeña en competencias, era llevarme, recogerme, uniformes, torneos y apostaron 100 en mí y en mi pasión. Cuando vieron que iba en serio estaba formando parte de una Selección Nacional que era como parte de mi vida, incluso en las cuestiones académicos me dijeron que considerara mi prioridad y lo que era un sueño para mí”.

Cuéntanos un poco sobre tus estudios:

“Me gradué de Mercadotecnia a la par de mi carrera deportiva, hacía exámenes, entregaba tareas y me iba a competir, sin el apoyo de la institución y coordinadores tampoco hubiera logrado mi carrera académica”.

¿Qué te inspira?

“La esgrima es un deporte que tiene mucho de todo, la coordinación, elasticidad, reacción, técnica táctica, esta parte de fuerza, resistencia, es súper completo y también un deporte muy mental, estratégico, estás en combate, haciendo estrategias, que estás haciendo bien o mal, corregirlo al momento y mantenerte enfocado”.

Alely Hernández. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

FRASE:

“He tenido la fortuna de cumplir sueño de representar a mi país”.

MR