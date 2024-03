Alejandra Monraz: Creadora de sensaciones en los espacios

Alejandra Monraz es diseñadora de interiores, quien tiene un estudio de interiorismo desde hace 10 años, que se dedica a transformar espacios residenciales, comerciales y corporativos.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Llegar a ser junto con mi equipo uno de los despachos de interiorismo más reconocidos del país”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Dicen que las mujeres tenemos la capacidad de percibir más allá de nuestros cinco sentidos, de ver o sentir cosas que no todos pueden, pero que marcan una gran diferencia, como interiorista justo esa atención a los detalles es lo que me hace conectar con mi esencia femenina. El poder ir más allá de crear espacios “estéticos y funcionales” y crear también espacios que transmitan emociones y sensaciones positivas al momento de habitarlos. En el tema personal creo que la mejor manera que he encontrado para conectar con mi esencia femenina es por medio del amor propio, cuando aprendes a amarte a ti misma, dejas a un lado lo que socialmente nos han enseñado de competir o compararnos con los demás y compites por ser una mejor versión de ti misma todos los días”.

Alejandra Monraz/ CORTESÍA ALEJANDRA MONRAZ

¿Algo que quieras resaltar?

“Quiero aprovechar para reconocer el trabajo de todas las mujeres que están leyendo esto; a todas aquellas que son profesionistas y han decidido dejar a un lado el papel de mamá por seguir sus sueños y metas profesionales, a las que son mamás y profesionistas al mismo tiempo y a las que dejaron a un lado su profesión por seguir su sueño de formar una familia, mi más profunda admiración a todas. Nos invito como mujeres a apoyarnos, a formar redes de apoyo; a impulsarnos unas a otras, más aún cuando trabajamos para el mismo gremio, recordemos que el sol brilla para todas”.

Redes sociales:

Instagram: @alemonraz.interiorismo

Web: http://www.alemonraz.com/

RA