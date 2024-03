Alejandra Chávez: Evolución y resiliencia constante

Ale Chávez, como prefiere que le llamen, es una mujer tapatía y empresaria que se dedica al ramo mueblero, quien cuenta con las carreras de Negocios Internacionales y Diseño de Interiores. A lo largo de 10 años de carrera en este rubro, considera que ha sido un proceso muy evolutivo.

¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en tu profesión?

“Ser mujer, en el ramo mueblero ha sido un reto para afrontar y saber llevar el hecho de ser mujer, porque en la mayoría de mis espacios todo el tiempo estoy conviviendo y trabajando de la mano con hombres, en actividades que están diseñadas para hombres, los procesos, la fabricación y demás, el cómo habilitarme ha sido algo que hemos tenido que aprender en en este recorrido para ir haciendo un camino propio y estar a la par”.

Alejandra Chávez. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Seguir conectando las personas dentro y fuera de la empresa, porque tenemos un afán muy específico hacemos muebles; y los muebles siempre habitan una casa, las personas habitan una casa, tu casa es tu refugio, tu lugar, tu salida del mundo, nuestro entorno es una extensión de nuestra entonces para nosotros se vuelve importante llevar a cada espacio una pieza con todo el cuidado y la calidez humana para compartirlo; lo que me llena todo el tiempo es entregar cosas encantadoras para alguien, que las va a utilizar dentro de su hogar Contribuir en ello es nuestro motor, y en este trayecto además hemos deseamos hacer un poco de consciencia sobre las cosas que amueblan y decoran tu casa, la maravillosa oportunidad de tener elementos naturales dentro de ella, y los beneficios que nos regalan; nuestros proyectos de interiorismo van muy enfocados a ello a regresar un poco a lo básico y aplicar técnicas basadas en el Feng –shui por mencionar una que nos apoyan a crear armonía en el lugar.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Yo creo que la valentía, el poder y la resiliencia. Hablando del negocio ha sido como un proceso total y completo de resiliencia constante de corregir lo que no funciona, lo que falla, cómo evolucionar, cómo habilitarme, cómo descubrir el valor en sí de liderar un equipo y de llevar todo lo que se necesita para poder dar los resultados necesarios en una condición femenina”.

¿Hay algo que quieras resaltar de manera profesional o personal?

“En relación a lo femenino me gustaría resaltar que hay toda una maquinaria; un engrane detrás de todas las cosas que vemos, hecho por mujeres, que eso es padrísimo y que además hacerlas visibles también es importante porque de ahí se desencadenan muchas cosas. Son madres de familia, hijas, hermanas y partes fundamentales de todo un sistema de creación detrás y al frente del telón y eso para mí es lo importante, hay mujeres todo el tiempo aprendiendo y enseñándonos todos los días o sea, hay mil cosas que me mueven mucho, eso es lo que me motiva a seguir haciendo lo que hago.

Redes sociales:

Instagram: @casanutmexico @kokonutatelier